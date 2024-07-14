Новый маршрут: старые этнокультурные деревни в долине Нерис

В долине реки Нерис было множество старинных населенных пунктов и городищ, например, городища Науёи Рева и Паалкис, когда-то были сейчас уже исчезнувшие поместья Запалина, Грабийолай и Леготишкес, однако, к счастью, сохранились деревни Грабийолай и Шиленай.
Это очень разные деревни они отличаются и размером, и планировкой и своей историей.
Грабийолай – это типичная деревня с полосными земельными участками, которые в Литве появились в XVI в. (результат волочной пометы, аграрной реформы). Тогда землю делили узкими участками , которые находились по обе стороны деревенской улицы, дома строили вдоль улицы узким концом на улицу, за домами – хозпостройки. До XIX века такие деревни распространились по всей Литве и составляли большую часть населенных пунктов в сельской местности, однако в первой половине XX в. большая часть старых деревень была уничтожена, их разбили на хутора. Грабийолай удалось сохранить старую планировку: дома компактно и правильно размещены вдоль улицы.
В письменных источниках деревню Грабийолай упоминали в 1795 г; тогда в деревне было 9 домов. Затем количество жителей росло, а с ним и число домов, поскольку внуки поселялись рядом с дедами, земельные участки сужались, дома строили только концом к улице. В деревне сейчас 25 домов, однако большая их часть оживает только летом – постоянно в деревне живут 10 человек. Большая часть принадлежит старым жителям деревни, их детям и внукам.
В 2018 г. Грабийолай была выбрана самой красивой деревней в Литве, в 2025 г. деревня отметит 230 лет с момента первого упоминания в письменных источниках.
В Шиленай время не стоит на месте, там можно увидеть не только столетние дома, но и кирпичные пристройки к ним, появившиеся в советское время или отремонтированные с помощью современных материалов старые дома. Этот нанесло непоправимы ущерб аутентичности деревни, деревянным домам. Однако в последнее время все больше людей понимает ценность наследия, есть в Шиленай и такие примеры.
Старейшая постройка в Шиленай – костел – ему 300 лет. Сама деревня еще старше, впервые в исторических источниках она была упомянута в 1500 году. До наших дней сохранилась аутентичная сеть улиц, лучами ведущих к небольшой площади перед храмом, а также почти столетняя мостовая, по которой в свое время ездили в поместье Леготишкес.
Обе деревни находятся под охраной, как объекты культурного наследия. Это настоящие музеи под открытым небом. Здесь проложены прогулочные тропы.