Новый комплекс у Белого моста будет пустовать: расторгнут договор с британской школой

Фонд Lords LB Special Fund IV подписал договор со школой в январе этого года, а завершить строительство планировал в сентябре 2024 года.

Портал vz.lt сообщает, что ЗАО Orkelos valdymas расторгла договор с Royal Russell School Vilnius 16 ноября, поскольку не были выполнены обязательства. Фонд намерен искать нового арендатора.

Напомним, что в 2020 г. фонд Lords LB Special Fund IV представил архитектурный проект обновления квартала Св. Иакова в Вильнюсе. В обновленный квартал войдет храм С. Апостолов Филиппа и Иакова, доминиканский монастырь, помещения для школы с внутренним садом и коммерческие помещения.

В четырех исторических зданиях и других постройках должны были оборудовать классные комнаты, библиотеку, зоны отдыха для школьников. Рядом с историческими зданиями уже построили совершенно новое здание, в котором должен был разместиться детский сад, начальная школа.