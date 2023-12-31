Новый год столица Литвы встретит без фейерверков

В новогоднюю ночь колокольня Кафедрального собора будет украшена яркими проекциями. На фасаде 57-метровой колокольни появятся различные узоры, будут использованы необычные эффекты, которые трансформируют привычную форму башни.
"Светоинсталляция на фасаде колокольни уже стала традиционным украшением – специальную проекцию можно будет увидеть в пятый раз. Такое решение позволяет создать праздничную атмосферу наделяет мероприятие новой энергией, заряжает людей положительными эмоциями", – сказал организатор мероприятия директор Вильнюсского культурного центра Паулюс Юргутис.
Он обещает, что в полночь, когда послышится бой часов, колокольня превратится в огромные песочные часы, а с последними ударами колокола, начнется лазерное шоу.
Участников празднования на Кафедральной площади призывают подумать о своей безопасности и о безопасности окружающих – не приносить опасные для людей и животных предметы, не использовать петарды и фейерверки.
В новогодний вечер с 20 ч. 31 декабря до 4 ч. 1 января быстро и удобно до Кафедральной площади и назад можно будет добраться на бесплатном общественном транспорте. В городе будут курсировать ночные автобусы.
С 22 ч. 31 декабря до 1 ч. 1 января будет запрещено движение транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и на части ул. Майронё.
Поэтому изменятся трассы и расписание автобусов 10, 11, 33, 89 и 102N автобусов.