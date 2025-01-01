Новый год начнется с неприятной погоды, однако вскоре придет зима

Меньше всего осадков будет на юге страны, там возможен небольшой дождь. Самые обильные осадки прогнозируют на западе. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на западе 21–23 м/с, а у моря до 25 м/с. Над Литвой установится теплая масса воздуха, поэтому будет 2-6 градусов тепла.

В ночь на четверг будет пасмурно, по-прежнему ожидаются осадки, в основном будет идти дождь. Ожидается сильный ветер: 15-20 м/с, на западе 21-23 м/с, у моря 25 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.