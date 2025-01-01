Новый год начнется с неприятной погоды, однако вскоре придет зима

Меньше всего осадков будет на юге страны, там возможен небольшой дождь. Самые обильные осадки прогнозируют на западе. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на западе 21–23 м/с, а у моря до 25 м/с. Над Литвой установится теплая масса воздуха, поэтому будет 2-6 градусов тепла.
В ночь на четверг будет пасмурно, по-прежнему ожидаются осадки, в основном будет идти дождь. Ожидается сильный ветер: 15-20 м/с, на западе 21-23 м/с, у моря 25 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.
В четверг днем циклон понемногу начнет уходить, в Литву придет холодная масса воздуха. Днем будет облачно. В большинстве районов будет идти мокрый снег и снег. Ветер понемногу успокоится. Будет 0-5 градусов тепла, к вечеру похолодает, прогнозируют гололед.
В пятницу погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления. И ночью и днем будет облачно с прояснениями, во многих районах будет идти снег, днем местами обильный. Усилится ветер, у моря порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью будет 0-5 градусов мороза, гололед, температура составит от -3 до 2 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные местами ожидаются осадки в виде снега, Будет ниже нуля.