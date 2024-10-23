Новый глава полиции: буду стремиться к тому, чтобы стартовый оклад полицейского составлял 1500 евро

„Полицейскую систему знаю прекрасно, проработал в ней более 30 лет, прекрасно знаю проблемы“, – заявил новый генеральный комиссар полиции в среду в правительстве.
По его словам, он постарается, чтобы не было дефицита кадров, для этого он будет консультироваться со специалистами.
„В полиции Литвы не хватает сотрудников, количество приходящих и уходящих сотрудников – похожее. По объему работы в литовской полиции не хватает кадров, нам приходится искать, возможно, даже нетрадиционными способами, как привлечь и удержать нынешних сотрудников“, – сказал он.
Он привел в качестве примера Эстонию, где человеку, проработавшему в полиции около 30 лет, выплачивается часть заработанной на службе пенсии, а он при этом продолжает служить. Глава полиции также положительно оценивает и финскую систему привлечения на работу в полицию, и, по его словам, Литва также может двигаться в этом направлении.
По мнению А. Паулаускаса, для привлечения молодежи в полицию необходимо пересмотреть систему образования и подготовки в целом, система должна быть ориентирована на полицейского, стремящегося получить высшее образование, поскольку в современной полиции становится все меньше функций, требующих низкой квалификации. Сотрудники с профессиональным образованием не могут качественно выполнять свою работу.
„Стартовый оклад в 1000 евро на руки сегодня совершенно неконкурентоспособен. Амбиции есть, всё же, старт в полиции должен начинаться с 1,5 тыс. евро“, – сказал А. Паулаускас, добавив, что это стремление будет зависеть и от бюджета.