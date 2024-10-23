Новый глава полиции: буду стремиться к тому, чтобы стартовый оклад полицейского составлял 1500 евро

„Полицейскую систему знаю прекрасно, проработал в ней более 30 лет, прекрасно знаю проблемы“, – заявил новый генеральный комиссар полиции в среду в правительстве.

По его словам, он постарается, чтобы не было дефицита кадров, для этого он будет консультироваться со специалистами.

„В полиции Литвы не хватает сотрудников, количество приходящих и уходящих сотрудников – похожее. По объему работы в литовской полиции не хватает кадров, нам приходится искать, возможно, даже нетрадиционными способами, как привлечь и удержать нынешних сотрудников“, – сказал он.