Новым полицейским в Вильнюсе предлагается выплачивать до 10 000 евро

"По нашим данным, сейчас в Вильнюсе не хватает 500 полицейских, а это - серьезная проблема для безопасности города и его жителей. Не меньшее значение имеет и нормальное распределение рабочей нагрузки.

Поэтому мы должны искать меры, которые побудили бы полицейских работать в Вильнюсе, где нагрузка и задачи не самые простые. Кроме того, в других городах, где нагрузка меньше и работа легче, уже ввели такие меры и привлекают ими вильнюсцев", – сказал староста фракции соцдемов в Вильнюсском горсовете Повилас Пинялис.

Соцдемы предлагают предусмотреть в бюджете на этот год 700 000 евро на мотивационные выплаты для новых сотрудников полиции. Конечно, сложно надеяться на то, что большая нагрузка на полицейских будет упразднена, все же просят выделить всю эту сумму. Если деньги не будут использованы, она вернется в бюджет, и ее можно будет использовать через год.