2025.05.02 14:59

Новые рейтинги: по-прежнему лидируют социал-демократы

 
ELTA
Бенас Бруналас
ru.DELFI.lt
Rytinis Seimo posėdis
Rytinis Seimo posėdis
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

По заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimаi провела опрос, чтобы выяснить, какие политические силы пользуются поддержкой в обществе. Опрос был проведен 5–19 апреля.

В апреле лидером рейтинга остается партия социал-демократов. За нее намерены голосовать 15,3% участников опроса (в марте 16,9%). На вотором месте идет демократический союз „Во имя Литвы“ - 12,7% (в марте 11,5%).

Далее идет „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса - 10,6% ( в марте 10,1%).

Remigijus Žemaitaitis

Похожий результат и у Союза отечества-Христианских демократов Литвы - 10,6% (в марте 11,7%).

В апреле значительно вырос только рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых - 9,3% (в марте 6,4%).

Далее идет Движение либералов Виктории Чмилите-Нильсен - в апреле 5,3% (в марте 5,6%).

Далее в рейтинге идет Партия труда – 3,5% (в марте 3,7%).

Похожий результат у Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей 3,4%, далее идет Литовская партия регионов - 2,5%, Партия свободы (2%) и Национальное объединение (1,1%).

23,7% участников опроса сказали, что не определились, за кого будут голосовать.

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