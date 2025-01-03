2025.01.03 17:28

Новые правила: на почте, чтобы выслать посылку, придется предъявить удостоверение личности

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos pašto skyrius
Lietuvos pašto skyrius
ФОТО: Lietuvos paštas

С 1 января 2025 года жителей Литвы ждет новшество. Чтобы выслать посылку, придется предъявить удостоверение личности. Исключение касается только малой корреспонденции – открыток и писем.

„Мы стараемся информировать клиентов заранее, с середины декабря об этом сообщается на информационных плакатах во всех отделениях. Кроме того, до 1 февраля 2025 г. будет действовать переходный период, во время которого клиентов будут информировать о переменах, но если документа у клиента не будет, посылку принимать будем“, – сказал представитель „Литовской почты“ Мантас Сирутавичюс.

Предъявить документы нужно будет при отсылке посылок по Литве и за границу. Это требование не распространяется на пересылку посылок через пакоматы LP EXPRESS – если пересылка оформлена по интернету и упакована, то ее по-прежнему будут принимать без очереди в специальных зонах некоторых отделений „Литовской почты“.

Клиенты должны предъявить один из следующих документов – паспорт, идентификационную карту, литовское водительское удостоверение, удостоверение вида на жительство в Литве, ученический или временное удостоверение личности.

„Литовская почта“ напоминает, что до сих пор документы требовали только при выдаче посылок.

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