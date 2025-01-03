Новые правила: на почте, чтобы выслать посылку, придется предъявить удостоверение личности

„Мы стараемся информировать клиентов заранее, с середины декабря об этом сообщается на информационных плакатах во всех отделениях. Кроме того, до 1 февраля 2025 г. будет действовать переходный период, во время которого клиентов будут информировать о переменах, но если документа у клиента не будет, посылку принимать будем“, – сказал представитель „Литовской почты“ Мантас Сирутавичюс.