Новые посты контроля скорости фиксируют не только превышение скорости

Точно ли ЛКС решают проблемы, и какие нарушения они фиксируют, рассказал представитель Judu Гедрюс Левченко.
– Каковы итоги года?
– С июля прошлого года до конца июля прошлого года было зафиксировано 96 000 нарушений ПДД.
– Какие ПКС фиксировали больше всего нарушений?
– Больше всего нарушений фиксировали те ПКС, которые установлены на улицах, где допускается быстрая езда, где много полос, например, на ул. Осло, Укмергес, на проспекте Саванорю. Большой поток транспорта приводит к большому число нарушений.
– Те места, где стоят ПКС, как их выбрали и будут ли их менять?
– Места выбирали по тому, как часто там фиксировали нарушение Правил дорожного-движения (ПДД) или ДТП. Есть возможность менять эти места. Иногда ПКС можно повернуть, чтобы он действовал в другом направлении, но это не выход.
– Сколько в Вильнюсе стационарных и сколько мобильных ПКС?
– В Вильнюсе установлены 28 стационарных ПКС. Они фиксируют нарушения и передают информацию для составления протоколов. Вильнюсский муниципалитет сейчас устанавливает системы фиксирования средней скорости, такие радары установлены на 4 участках, в то же время тестируют мобильные радары.
– ПКС фиксируют только скорость или и другие нарушения?
– Стандартно ПКС фиксируют превышение скорости, но если они установлены рядом с перекрестками, то они фиксируют и нарушение сигналов светофора, можно фиксировать и другие нарушения. В Вильнюсе есть радары, фиксирующие нарушение сигналов светофора, автомобили, которые едут по полосе для общественного транспорта.
– Много ли таких нарушителей?
– 70% - это нарушения скоростного режима, около 20% или чуть больше - проезд по полосе А и около 5% - нарушение сигнала светофора.
– Всегда ли бывает вспышка, когда ПКС фиксирует нарушение?
– Радар может фиксировать нарушение и без вспышки. Вспышка нужна для освещения номера.