Новые планы в связи с налогом на недвижимость не поддерживают ни правящие, ни оппозиция

Соцдем Альгирдас Сисас заявил, что налоги - это проблема не только социал-демократов, и если ничего не делать, то страну придется защищать граблями и вилами.
„Это наша общая проблема, не только социал-демократов. Если мы решим, что не надо и все будем говорить, что надо защищать Родину граблями и вилами, так это и будем делать“, – сказал соцдем.
Он позитивно оценил предложение в связи с налогами на недвижимость.
„Нормально, чего от нас просят все эксперты, так это расширение налога на недвижимость. Было всего 3000 плательщиков, а в Литве недвижимость есть у 83% жителей. Баланд был неважный“, – заметил Сисас.
Член фракции „Зари Немана“ Робертас Пуховичюс считает, что стоимость 40 000 евро слишком небольшая.
„Я думаю, этот показатель должен быть выше, поэтому будем искать решение. Правда, Мы рады, что хотя бы предложили небольшой коэффициент – от 0,5 до 0,1%. Это обеспечит более нормальные условия для жителей, чем прежние предложения“, – сказал он.
„Конечно, будет платить больше людей, но плата будет ниже (...). Мы добивались платы со стоимости от 100 000 евро, но нас не поддержали. Сейчас фракция все обсудит, будем решать“, – заметил Пуховичюс.
Староста фракции демократического союза „Во имя Литвы“ Линас Кукурайтис сказал, что они были за порог в 100 000 евро.
„Мы говорили об этом и на коалиционном совете“, – заметил он.
На вопрос, осталась ли фракция при своем мнении, он ответил: „В принципе, да“.
Депутат от консерваторов Гинтаре Скайсте сказала, что предложенный вариант мягче, чем тот, о котором говорили прежде, но негативные элементы сохранились.
„Надо все оценить, мы обсуждали прежний вариант. Мы намеревались не одобрять, поскольку он социально несправедливый. Новая модель мягче, чем та, которую мы обсуждали.
Но остается существенный отрицательный момент, слишком низкая стоимость облагаемой налогами недвижимости yraи она универсальна для всей Литвы. А ведь в крупных городах и на курортах цены выше, значит налоги в основном будут платить жители крупных городов курортов. Мне кажется, это в проекте не учитывается“, – сказала Скайсте.
Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен вообще скептически оценила проект.
„Во-первых, до конца неясно, какова позиция коалиции. Министр Римантас Шаджюс говорит о 40 000 евро, другие партнеры по коалиции называют другие суммы. Кажется, соглашения до сих пор нет, это хаос. Пока не выяснятся конкретные цифры, не могу что-то комментировать“, – сказала она.
„Что касается других предложений, например, подоходном налоге, повышении налога на прибыль, мы видим риск нанесения вреда экономике. Жаль, что правящие выбирают этот путь. Пока мы не видим повода для одобрения проекта, тем более, что не все эти деньги пойдут на финансирование обороны“, – сказала Чмилите-Нильсен.
Минфин, которым управляет Римантас Шаджюс, зарегистрировал предложение о льготном тарифе налога на недвижимость стоимостью меньше 40 000 евро.
Согласно проекту, 0,1% - тариф для недвижимости стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро. Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.
В проекте есть льготы для тех, кто получает компенсацию на отопление.
Кроме того, предлагается льгота на основное жилье, если оно стоит не больше 450 000 евро. В таком случае налог снизят на 50%. Для семей с тремя и более детьми налог снизят на 75%.
Сообщалось, что 50% сборов попадет в бюджет государства, а другая часть - в бюджеты муниципалитетов.
На коммерческую недвижимость жителей и недвижимость юридических лиц будет введен дополнительный налог в 0,2%. Эти средства пойдут в Фонд финансирования обороны.
В предложении речь идет и налоге на недостроенные объекты.
На заброшенное и неухоженное имущество предлагают тариф 4%.
Немалая часть правящих считает, что налогом должна облагаться недвижимость стоимостью от 100 000 евро.
Лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис в среду утром сказал, что пока неясно, какой будет инициатива правящих по налогу на недвижимость.
27 апреля на Кафедральной площади планируется митинг против налога на недвижимость – „НЕТ налогу на жилье“.