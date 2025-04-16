Новые планы в связи с налогом на недвижимость не поддерживают ни правящие, ни оппозиция

Соцдем Альгирдас Сисас заявил, что налоги - это проблема не только социал-демократов, и если ничего не делать, то страну придется защищать граблями и вилами.

„Это наша общая проблема, не только социал-демократов. Если мы решим, что не надо и все будем говорить, что надо защищать Родину граблями и вилами, так это и будем делать“, – сказал соцдем.

Он позитивно оценил предложение в связи с налогами на недвижимость.

„Нормально, чего от нас просят все эксперты, так это расширение налога на недвижимость. Было всего 3000 плательщиков, а в Литве недвижимость есть у 83% жителей. Баланд был неважный“, – заметил Сисас.