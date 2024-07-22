Новые ограничения около торгового центра Mega: из-за работ закрыты две из четырех полос

Каунасский муниципалитет информирует, что с 22 июля, с понедельника, временно меняется порядок движения транспорта и пешеходов на виадуке около Mega, соединяющем ул. Ужнярё и Йотвингю. Минимум на два месяца по заказу компании Baltic RED на реконструкцию закрыты две полосы движения из четырех и пешеходная дорожка.

„Пешеходам рекомендуется не пользоваться этим виадуком – основная дорога будет закрыта. Временный проход будет на другой стороне, однако он узкий и неудобный. Обо всех изменениях информируют знаки и разметка на дороге“, – сказал представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс.