Новые ограничения на ул. Калварию в столице Литвы

„Со вторника работы начнутся на нескольких участках ул. Калварию, между ул. Львово и Крокувос. Поэтому на этом участке для движения всех видов транспорта оставят только одну полосу. Из-за сужения дороги возможны заторы. Водителям рекомендуем выбирать другие маршруты, например, ехать по ул. Шейминишкю и Тускулену или Гележинё Вилко и Жальгирё“, – информирует Grindа.

Напомним, что в ходе осуществления проекта на участке ул. Калварию между Зеленым мостом и ул. Апкасу, будет оборудован отдельный коллектор для сбора поверхностных вод – дождевая вода не будет смешиваться с бытовыми отходами, поэтому улучшится сбор отходов и улучшится ситуация с охраной природы. На ул. Упес оборудуют очистительное сооружение, в котором дождевую воду будут очищать от остатков нефтепродуктов.