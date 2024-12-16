2024.12.16 12:24

Новые ограничения на ул. Калварию в столице Литвы

 
ru.DELFI.lt
Kalvarijų gatvė
Kalvarijų gatvė
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

ЗАО Grinda сообщает, что продолжается проект обновления канализационной системы на ул. Калварию в столице, поэтому с 17 декабря ждут дополнительные изменения движения. Водителей просят вооружиться терпением и проявить понимание, следить за дорожными знаками, а если это возможно – выбирать другие маршруты, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Со вторника работы начнутся на нескольких участках ул. Калварию, между ул. Львово и Крокувос. Поэтому на этом участке для движения всех видов транспорта оставят только одну полосу. Из-за сужения дороги возможны заторы. Водителям рекомендуем выбирать другие маршруты, например, ехать по ул. Шейминишкю и Тускулену или Гележинё Вилко и Жальгирё“, – информирует Grindа.

Напомним, что в ходе осуществления проекта на участке ул. Калварию между Зеленым мостом и ул. Апкасу, будет оборудован отдельный коллектор для сбора поверхностных вод – дождевая вода не будет смешиваться с бытовыми отходами, поэтому улучшится сбор отходов и улучшится ситуация с охраной природы. На ул. Упес оборудуют очистительное сооружение, в котором дождевую воду будут очищать от остатков нефтепродуктов.

Чтобы доставлять как можно меньше неудобств водителям, новые сети прокладывают поэтапно.

После окончания работ по оборудованию сети, восстановят асфальт на дорогах и тротуары.

Проект на деньги Вильнюсского муниципалитета планируют осуществить в течение 13 месяцев, начиная с июля 2024 года. Его стоимость - 11 млн. евро. Генеральный подрядчик – ЗАО KRS.

Схему можно найти здесь.

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