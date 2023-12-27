Новые обитатели Вильнюсского зоопарка

Пантерный хамелеон и зеленый арасари прибыли в Вильнюс из шведского зоопарка.

"Всегда приятно приветствовать новых обитателей зоопарка. В настоящее время у нас живут два хамелеона: йеменский и новый пантерный. Внешне хамелеоны напоминают драконов, поэтому очень символично, что мы начнем Год зеленого деревянного дракона с появления нового жителя", — говорит Габриэле Тишкевичюте, главный зоолог Вильнюсского зоопарка.

Хамелеоны — одиночные территориальные животные, которые сходятся друг с другом только в брачный сезон. Вопреки распространенному мифу, хамелеоны меняют цвет в зависимости от своего эмоционального состояния, а не для того, чтобы слиться с окружающей средой. Они могут общаться друг с другом, меняя цвет, например, самцы демонстрируют доминирование и привлекают самок, а оплодотворенные самки меняют цвет, чтобы показать, что они больше не ищут себе пару.