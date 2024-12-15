2024.12.15 11:38

Новые маршруты и удобное расписание: LTG Link улучшает железнодорожное сообщение

 
ru.DELFI.lt
Traukinių stotis Vilniuje
Traukinių stotis Vilniuje
ФОТО: LTG nuotr.

После вступления в силу нового расписания поездов с воскресенья поезда начали курсировать по двум новым маршрутам - Шяуляй-Клайпеда и Вильнюс-Валчюнай, сообщает портал MadeinVilnius.

С воскресенья сокращены рейсы между Вильнюсом и Каунасом, Вильнюсом и Варшавой, Вильнюсом и Ригой, Вильнюсом и Клайпедой, а также изменилось расписание некоторых рейсов.

Отныне поезд Вильнюс-Рига также будет останавливаться в Радвилишкис, а поезд Вильнюс-Шяуляй - в Байсогале.

По сообщению компании пассажирских перевозок LTG Link, расписание нового маршрута между Вильнюсом и Валчюнай адаптировано для тех, кто работает в столице – поездки будут рано утром и после работы.

Новый маршрут Шяуляй–Клайпеда будет курсировать один раз в день, из Клайпеды – утром, из Шяуляй – во второй половине дня и дополнит существующие маршруты Вильнюс–Клайпеда и Радвилишкис–Клайпеда, которые курсируют до семи раз в день.

В компании отметили, что время отправления будет удобным для сообщения с городами Жемайтии – Кретинга, Плунге, Тельшяй.

Согласно новому расписанию, на летний сезон следующего года также запланированы дополнительные рейсы из Вильнюса в Тракай, Игналину, Клайпеду и обратно.

В прошлом году LTG Link перевезла 5 млн пассажиры - на 7 проц. больше, чем в 2022 году.

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