Новые маршруты и удобное расписание: LTG Link улучшает железнодорожное сообщение

С воскресенья сокращены рейсы между Вильнюсом и Каунасом, Вильнюсом и Варшавой, Вильнюсом и Ригой, Вильнюсом и Клайпедой, а также изменилось расписание некоторых рейсов.
Отныне поезд Вильнюс-Рига также будет останавливаться в Радвилишкис, а поезд Вильнюс-Шяуляй - в Байсогале.
По сообщению компании пассажирских перевозок LTG Link, расписание нового маршрута между Вильнюсом и Валчюнай адаптировано для тех, кто работает в столице – поездки будут рано утром и после работы.
Новый маршрут Шяуляй–Клайпеда будет курсировать один раз в день, из Клайпеды – утром, из Шяуляй – во второй половине дня и дополнит существующие маршруты Вильнюс–Клайпеда и Радвилишкис–Клайпеда, которые курсируют до семи раз в день.
В компании отметили, что время отправления будет удобным для сообщения с городами Жемайтии – Кретинга, Плунге, Тельшяй.
Согласно новому расписанию, на летний сезон следующего года также запланированы дополнительные рейсы из Вильнюса в Тракай, Игналину, Клайпеду и обратно.
В прошлом году LTG Link перевезла 5 млн пассажиры - на 7 проц. больше, чем в 2022 году.