Новые маршруты и удобное расписание: LTG Link улучшает железнодорожное сообщение

С воскресенья сокращены рейсы между Вильнюсом и Каунасом, Вильнюсом и Варшавой, Вильнюсом и Ригой, Вильнюсом и Клайпедой, а также изменилось расписание некоторых рейсов.

Отныне поезд Вильнюс-Рига также будет останавливаться в Радвилишкис, а поезд Вильнюс-Шяуляй - в Байсогале.

По сообщению компании пассажирских перевозок LTG Link, расписание нового маршрута между Вильнюсом и Валчюнай адаптировано для тех, кто работает в столице – поездки будут рано утром и после работы.