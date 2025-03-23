Новые контейнеры и правила сбора отходов: что ждет жителей Вильнюса?

В марте жителям Вильнюса, проживающим в индивидуальных домах, начали выдавать новые контейнеры для сбора бытовых отходов. Хотя они уже поставлены, ими можно будет воспользоваться только с 29 марта, когда Kauno švarа возьмет на себя работы по сбору отходов. Индивидуальные контейнеры для сбора пищевых отходов начнут выдавать жителям в апреле. До этого момента пищевые отходы необходимо сортировать в оранжевые пакеты и утилизировать вместе с бытовыми отходами. Жители могут быть уверены — изменения не вызовут никаких неудобств.