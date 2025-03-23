Новые контейнеры и правила сбора отходов: что ждет жителей Вильнюса?

Оперативность, эффективность, новаторство, ответственный подход к охране окружающей среды и качество услуг — главные ценности Kauno švarа, которые вскоре смогут оценить жители Вильнюса. Компания успешно работает не только в городе Каунасе и Каунасском районе. Услуги по вывозу отходов предоставляются в Бирштонском, Алитусском, Пренайском, Кайшядорском районах и в городе Алитус. Обслуживаются как частные, так и контейнеры общего пользования.
Kauno švara, реализуя свои планы развития, также начнет предоставлять услуги по сбору коммунальных и пищевых отходов в III городской зоне Вильнюса, Науйининкай - Панеряй. Жители Панеряй, Науйининкай, Григишкес, а также южных микрорайонов Расу и Вилкпеде с конца марта увидят, как сотрудники Kauno švara и их спецтехника усиленно работают.
Важные изменения для жителей Вильнюса
В марте жителям Вильнюса, проживающим в индивидуальных домах, начали выдавать новые контейнеры для сбора бытовых отходов. Хотя они уже поставлены, ими можно будет воспользоваться только с 29 марта, когда Kauno švarа возьмет на себя работы по сбору отходов. Индивидуальные контейнеры для сбора пищевых отходов начнут выдавать жителям в апреле. До этого момента пищевые отходы необходимо сортировать в оранжевые пакеты и утилизировать вместе с бытовыми отходами. Жители могут быть уверены — изменения не вызовут никаких неудобств.
„Для плавного перехода было выделено достаточно времени, и компания готова к эффективному сбору и транспортировке отходов в этих районах“, — уверяет Рената Кашконе, руководитель отдела ЗАО Kauno švara.
Руководитель отдела по управлению отходами Вильнюсского городского самоуправления Эгле Бернотавичене, подчеркивает, что четкая информация и должным образом подготовленная инфраструктура обеспечат бесперебойную сортировку отходов, а отделение пищевых отходов от смешанного потока отходов повысит возможность вторичной переработки как смешанных, так и пищевых отходов.
По словам Робертаса Лавинскаса, руководителя муниципального предприятия „Администратор системы по сбору отходов в Вильнюсе (VASA)“, жителям не придется отказываться от нынешних методов управления и сортировки отходов — некоторые жители Вильнюса продолжат собирать пищевые отходы в оранжевые пакеты, а другие — в контейнеры для смешанных бытовых отходов.
„Надеемся, что сможем и дальше успешно расти и совершенствоваться, предоставляя качественные услуги, чтобы жители Вильнюса не испытывали неудобств, связанных с опорожнением контейнеров для пищевых и смешанных бытовых отходов“, — подчеркивает Паулюс Капитановас, директор по уборке города и управлению отходами компании Kauno švara.
Компания Kauno švara придерживается ответственного подхода к защите окружающей среды: она постоянно инвестирует в устойчивые решения по управлению отходами, стремится сократить загрязнение и поощряет сортировку. Эффективность и экономичность — еще одна важная ценность, которая гарантирует своевременный сбор отходов и планирование маршрутов таким образом, чтобы не создавать неудобств жителям. Профессионализм и многолетний опыт помогают компании поддерживать высокое качество услуг и адаптироваться к потребностям разных городов. Наконец, постоянное совершенствование и инновации позволяют нам оптимизировать процессы сбора отходов, обеспечивать более эффективную переработку и способствовать созданию более чистой окружающей среды“, — говорит Саулюс Лазаускас, генеральный директор ЗАО Kauno švara.
Информация для жителей
Графики обслуживания контейнеров для смешанных бытовых и пищевых отходов можно найти, войдя в систему самообслуживания VASA.
Жильцов многоквартирных домов призывают не блокировать доступ к контейнерам. В день сбора отходов домовладельцам следует вывозить свои контейнеры на обочину. Напоминаем, что строительные, опасные, экологические или крупногабаритные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для смешанных отходов. Запрещается оставлять отходы вблизи контейнеров — это считается административным правонарушением.