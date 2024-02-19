Новые компенсируемые лекарства и медицинские изделия

На возмещение стоимости новых лекарств будет выделено дополнительно 13,5 млн евро из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (PSDF).
"По мере того как бюджет фонда растет с каждым годом, в систему возмещения добавляется все больше и больше лекарств, которые приносят пациентам дополнительную пользу для здоровья и помогают бороться с самыми серьезными заболеваниями. Восемь лекарств, переведенных из резервного списка в список возмещаемых, позволят еще эффективнее лечить онкологические, легочные и сердечные заболевания", - сказал Ауримас Печкаускас, заместитель министра здравоохранения.
Теперь врачи могут назначать пациентам пять новых лекарств, подлежащих компенсации:
- апалутамид - при раке простаты;
- осимертиниб - при раке легкого;
- нинтеданиб - при других хронических фиброзных интерстициальных заболеваниях легких с прогрессирующим фенотипом;
- атезолизумаб - при раке легкого;
- дапаглифлозин для лечения сердечной недостаточности.
Еще три новых препарата будут добавлены в систему возмещения в ближайшее время, как только производители лекарств подпишут соглашения с Государственным фондом пациентов об управлении расходами PSDF на эти препараты:
- цемиплимаб для лечения сквамозной клеточной карциномы кожи;
- олапариб для лечения эпителиального рака яичников, фаллопиевых труб и первичной брюшины;
- пембролизумаб для лечения плоскоклеточной карциномы головы и шеи.
С 1 февраля из бюджета PSDF компенсируются два медицинских средства: хирургический инструмент, персонализированный для каждого пациента, для проведения операций на костях онкологических больных, и устройство для соединения и разрезания хирургических швов с титановыми шовными фиксаторами для хирургического лечения поражений клапанов сердца.
Кроме того, с 1 февраля беременным женщинам с гестационным сахарным диабетом компенсируется одна инсулиновая игла на шприц в день, а количество диагностических полосок для измерения уровня глюкозы увеличено до 150 полосок в первые 3 месяца после постановки диагноза гестационного сахарного диабета, а затем до 50 полосок в 3 месяца.
В бюджете фонда на 2024 год предусмотрено в общей сложности 634 млн евро на лекарства, медицинские изделия и аренду медицинского оборудования.