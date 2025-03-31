2025.03.31 21:50

Новые кадры с полигона в Пабраде: никто не планирует отдыхать

 
ru.DELFI.lt
Naujausi vaizdai iš Pabradės poligono
Naujausi vaizdai iš Pabradės poligono
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

На полигоне в Пабраде продолжается спасательная операция, ищут четвертого военного. Глава штаба обороны генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас сказал, что работы будут продолжаться и ночью.

Если до утра следующего дня поиски не увенчаются успехом, будут решать, что предпринимать дальше.

„Во-первых, водолазы продолжают работу, они ныряют в воду, ищут место, где может находится. Такие места пытаются вычислить с помощью гидролокатора“, – сказал Балтренас.

„Используют дрон с оборудованием для сканирования, он летает над поверхностью воды, может указать место, где находится тело. Время от времени включают насос, который откачивает воду, поступающую с болота, чтобы водолазы могли продолжать работу. Работа будет длиться до утра во вторник. Когда будет результат, решим, что делать дальше“, – сказал Балтренас, отметив, что ведутся консультации с американскими коллегами.

Уже сообщалось, что найдены тела троих из четырех пропавших 25 марта американских военных. Об этом сообщило Командование Армии США в Европе и Африке.

Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести во время учений военных США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Проходила операция по ее вытаскиванию из болота. Машину удалось вытащить 31 марта в 4.40 ч.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии