Новые кадры с полигона в Пабраде: никто не планирует отдыхать

Если до утра следующего дня поиски не увенчаются успехом, будут решать, что предпринимать дальше.
„Во-первых, водолазы продолжают работу, они ныряют в воду, ищут место, где может находится. Такие места пытаются вычислить с помощью гидролокатора“, – сказал Балтренас.
„Используют дрон с оборудованием для сканирования, он летает над поверхностью воды, может указать место, где находится тело. Время от времени включают насос, который откачивает воду, поступающую с болота, чтобы водолазы могли продолжать работу. Работа будет длиться до утра во вторник. Когда будет результат, решим, что делать дальше“, – сказал Балтренас, отметив, что ведутся консультации с американскими коллегами.
Уже сообщалось, что найдены тела троих из четырех пропавших 25 марта американских военных. Об этом сообщило Командование Армии США в Европе и Африке.
Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести во время учений военных США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Проходила операция по ее вытаскиванию из болота. Машину удалось вытащить 31 марта в 4.40 ч.