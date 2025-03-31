Новые кадры с полигона в Пабраде: никто не планирует отдыхать

„Во-первых, водолазы продолжают работу, они ныряют в воду, ищут место, где может находится. Такие места пытаются вычислить с помощью гидролокатора“, – сказал Балтренас.

„Используют дрон с оборудованием для сканирования, он летает над поверхностью воды, может указать место, где находится тело. Время от времени включают насос, который откачивает воду, поступающую с болота, чтобы водолазы могли продолжать работу. Работа будет длиться до утра во вторник. Когда будет результат, решим, что делать дальше“, – сказал Балтренас, отметив, что ведутся консультации с американскими коллегами.