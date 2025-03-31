2025.03.31 15:39

Новые кадры с полигона Литовской армии в Пабраде

 
ru.DELFI.lt
Pabradės poligone tęsiama dingusių JAV karių gelbėjimo operacija.
Pabradės poligone tęsiama dingusių JAV karių gelbėjimo operacija.
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В понедельник после обеда ответили пока не на все вопросы, связанные с историей исчезновения американских военных на гусеничной бронемашине. Рано утром бронемашину вытащили из болота, после чего активная часть операции была приостановлена, сказал глава поисково-спасательной операции Аушрюс Буйкус. Однако он сказал, что не может ответить на вопрос, найдены ли тела американских военных.

Что известно:

  • прокуратура расследует обстоятельства смерти американских военных;

  • в понедельник рано утром бронемашину вытащили из болота;

  • о судьбе военных пока ничего не известно, сначала проинформируют их семьи;

  • на месте происшествия работает Литовская военная полиция и американские следователи;

  • бронемашину вытащили две бронемашины M88 и два бульдозера;

  • министр обороны Литвы сказала, что если после извлечения машины не будут получены ответы на все вопросы, то работы продолжатся.

Delfi делится новыми фотографиями и видеозаписями:

Операция в выходные:

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии