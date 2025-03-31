Новые кадры с полигона Литовской армии в Пабраде

В понедельник после обеда ответили пока не на все вопросы, связанные с историей исчезновения американских военных на гусеничной бронемашине. Рано утром бронемашину вытащили из болота, после чего активная часть операции была приостановлена, сказал глава поисково-спасательной операции Аушрюс Буйкус. Однако он сказал, что не может ответить на вопрос, найдены ли тела американских военных.