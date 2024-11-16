Новые депутаты какое-то время не смогут жить в парламентской гостинице, это обойдется в 65 000 евро

В пятницу некоторые депутаты из Вильнюса уехали домой.
„Сегодня я встал в 5 утра и приехал из Висагинаса. И ночью – я не знаю, когда закончится заседание, – поеду назад“, – сказал LNK депутат Евгений Шуклин.
Другой депутат - Пятрас Даргис - сказал, что приехал из Калтиненай (Шилальский район).
„220 километров. Нет, каждый день не поездишь“, – сказал он.
„Мы заказали комнату в парламентской гостинице, ждем, когда подготовят“, – сказал другой депутат Томас Домаркас.
Самый молодой депутат 28-летний Тадас Садаускис приехал из Шилале. Он сказал, что хотел бы с женой жить в парламентской гостинице, но не знает, будет ли такая возможность.
„Как я слышал, желающих много“, – прибавил он.
В гостинице есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Даргис сказал, что хотел бы получить двухкомнатную квартиру, потому что он не один.
Депутат Лина Шуките-Корсаке сказала, что будет жить в гостинице, потому что она из Клайпеды.
В гостинице будет жить и Агне Ширинскене
„Конечно, у меня не останется одной соседки, подо мной жила спикер, похоже, эта квартира освободится“, – сказала она.
Квартира спикера особенная.
„Апартаменты приспособлены для охраны и т.д.“, – сказала Ширинскене.
Виктория Чмилите-Нильсен рассказала, что останется в гостинице, но перебралась в другой номер.
Новый спикер Саулюс Сквернялис сказал, что будет жить у себя дома, в гостиницу переезжать не будет. Он сказал, что намерен сам управлять автомобилем и жить такой же жизнью, какой живут все жители Литвы.
Депутат Томас Томилинас сказал, что жизнь в гостинице такая же, как в общежитии.
„Все очень скромно. Нам так точно хочется скорее уехать оттуда“, – сказал депутат, заметив, что, скорее всего, будет жить в Аникщай.
„У меня нет жилья в Вильнюсе, поэтому я получаю жилье в гостинице, не даром, за это надо платить“, – сказал он.
До 20 декабря депутаты будут жить в коммерческой гостинице на ул. Й.Ясинскё. Его выбирают по двум критериям: наименьшей цене и расстоянии до парламента.
„Не могу сказать, что их выделяют. Клиенты как клиенты, – сказал директор гостиницы Art City Inn Мирослав Новицкий. – Живут в стандартных номерах, никаких дополнительных пожеланий нет“.
В гостинице нуждаются 47 депутатов. Их проживание в гостинице обойдется в 65 000 евро.
Депутаты прежнего созыва должны освободить гостиницу в течение месяца, тогда можно будет ремонтировать комнаты. Сейчас ремонтируют 10 квартир, ремонт каждой в среднем стоит 20 000 евро.
Ширинскене предлагала отремонтировать квартиру сама и за свой счет.
Право на получение жилья в Вильнюсе есть у депутатов, если они живут на расстоянии больше 25 км от Вильнюса и в течение 5 лет до начала срока полномочий у них не было жилья в столице.
Если во время прежнего срока полномочий в парламентской гостинице было занято 58 квартир из 72, то в этот раз планируется, что будут заняты все квартиры.
В свободных квартирах жили украинцы. Этих жильцов уже информировали о том, что им придется переехать. Договоры об аренде с ними уже расторгнуты.
Репортаж LNK:
В парламентской гостинице недавно побывали и журналисты Delfi: посмотрите, как в гостинице жил бывший депутат Аурелиюс Верига: