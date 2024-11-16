2024.11.16 07:06

Новые депутаты какое-то время не смогут жить в парламентской гостинице, это обойдется в 65 000 евро

 
ru.DELFI.lt
Seimo posėdis
Seimo posėdis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Часть новых депутатов выразила желание поселиться в парламентской гостинице, однако некоторые номера в ней еще ремонтируют. Прежним депутатам на выселение дан месяц. Поэтому почти 50 депутатов поселили в коммерческой гостинице. В каких условиях они будут жить и сколько это будет стоить налогоплательщикам?

В пятницу некоторые депутаты из Вильнюса уехали домой.

„Сегодня я встал в 5 утра и приехал из Висагинаса. И ночью – я не знаю, когда закончится заседание, – поеду назад“, – сказал LNK депутат Евгений Шуклин.

Другой депутат - Пятрас Даргис - сказал, что приехал из Калтиненай (Шилальский район).

Petras Dargis

„220 километров. Нет, каждый день не поездишь“, – сказал он.

„Мы заказали комнату в парламентской гостинице, ждем, когда подготовят“, – сказал другой депутат Томас Домаркас.

Самый молодой депутат 28-летний Тадас Садаускис приехал из Шилале. Он сказал, что хотел бы с женой жить в парламентской гостинице, но не знает, будет ли такая возможность.

„Как я слышал, желающих много“, – прибавил он.

В гостинице есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Даргис сказал, что хотел бы получить двухкомнатную квартиру, потому что он не один.

Депутат Лина Шуките-Корсаке сказала, что будет жить в гостинице, потому что она из Клайпеды.

Lina Šukytė-Korsakė

В гостинице будет жить и Агне Ширинскене

„Конечно, у меня не останется одной соседки, подо мной жила спикер, похоже, эта квартира освободится“, – сказала она.

Квартира спикера особенная.

„Апартаменты приспособлены для охраны и т.д.“, – сказала Ширинскене.

Agnė Širinskienė

Виктория Чмилите-Нильсен рассказала, что останется в гостинице, но перебралась в другой номер.

Новый спикер Саулюс Сквернялис сказал, что будет жить у себя дома, в гостиницу переезжать не будет. Он сказал, что намерен сам управлять автомобилем и жить такой же жизнью, какой живут все жители Литвы.

Saulius Skvernelis

Депутат Томас Томилинас сказал, что жизнь в гостинице такая же, как в общежитии.

„Все очень скромно. Нам так точно хочется скорее уехать оттуда“, – сказал депутат, заметив, что, скорее всего, будет жить в Аникщай.

„У меня нет жилья в Вильнюсе, поэтому я получаю жилье в гостинице, не даром, за это надо платить“, – сказал он.

До 20 декабря депутаты будут жить в коммерческой гостинице на ул. Й.Ясинскё. Его выбирают по двум критериям: наименьшей цене и расстоянии до парламента.

„Не могу сказать, что их выделяют. Клиенты как клиенты, – сказал директор гостиницы Art City Inn Мирослав Новицкий. – Живут в стандартных номерах, никаких дополнительных пожеланий нет“.

В гостинице нуждаются 47 депутатов. Их проживание в гостинице обойдется в 65 000 евро.

Депутаты прежнего созыва должны освободить гостиницу в течение месяца, тогда можно будет ремонтировать комнаты. Сейчас ремонтируют 10 квартир, ремонт каждой в среднем стоит 20 000 евро.

Ширинскене предлагала отремонтировать квартиру сама и за свой счет.

Seimo viešbutis

Право на получение жилья в Вильнюсе есть у депутатов, если они живут на расстоянии больше 25 км от Вильнюса и в течение 5 лет до начала срока полномочий у них не было жилья в столице.

Если во время прежнего срока полномочий в парламентской гостинице было занято 58 квартир из 72, то в этот раз планируется, что будут заняты все квартиры.

В свободных квартирах жили украинцы. Этих жильцов уже информировали о том, что им придется переехать. Договоры об аренде с ними уже расторгнуты.

Репортаж LNK:

В парламентской гостинице недавно побывали и журналисты Delfi: посмотрите, как в гостинице жил бывший депутат Аурелиюс Верига:

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