Новые депутаты какое-то время не смогут жить в парламентской гостинице, это обойдется в 65 000 евро

В гостинице есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Самый молодой депутат 28-летний Тадас Садаускис приехал из Шилале. Он сказал, что хотел бы с женой жить в парламентской гостинице, но не знает, будет ли такая возможность.

„Мы заказали комнату в парламентской гостинице, ждем, когда подготовят“, – сказал другой депутат Томас Домаркас.

„220 километров. Нет, каждый день не поездишь“, – сказал он.

Другой депутат - Пятрас Даргис - сказал, что приехал из Калтиненай (Шилальский район).

„Сегодня я встал в 5 утра и приехал из Висагинаса. И ночью – я не знаю, когда закончится заседание, – поеду назад“, – сказал LNK депутат Евгений Шуклин.

Даргис сказал, что хотел бы получить двухкомнатную квартиру, потому что он не один.

Депутат Лина Шуките-Корсаке сказала, что будет жить в гостинице, потому что она из Клайпеды.

В гостинице будет жить и Агне Ширинскене

„Конечно, у меня не останется одной соседки, подо мной жила спикер, похоже, эта квартира освободится“, – сказала она.

Квартира спикера особенная.

„Апартаменты приспособлены для охраны и т.д.“, – сказала Ширинскене.

Виктория Чмилите-Нильсен рассказала, что останется в гостинице, но перебралась в другой номер.