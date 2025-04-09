2025.04.09 07:23

Новости синоптиков не радуют: ожидается ветер и мокрый снег

 
Гидрометеорологическая служба
ru.DELFI.lt
Orai
Orai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В среду погоду в Литве обусловит циклон. Зона низкого атмосферного давления принесет облачную с прояснениями погоду и разные осадки.

Будет идти мокрый снег и дождь. Мокрый снег прогнозируют на востоке страны, а дождь – на западе. Кроме того, прогнозируют сильный ветер. Утром ветер будет юго-западным, а вечером северо-западным, во многих районах скорость ветра достигнет 9–14 м/с, на северо-западе порывы будут достигать 15–18 м/с. Будет холодно, всего 3–8 градусов тепла.

В ночь на четверг местами ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег. Кое-где прогнозируют гололед. Все еще будет ветрено, местами порывы будут достигать 20 м/с. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В четверг днем особых перемен не ожидается, местами прогнозируют небольшие осадки. Ожидается ветреная погода, скорость северо-западного ветра достигнет 9–14, местами 15–20 м/с. Будет всего 3–7 градусов тепла.

В пятницу еще во многих районах ожидаются осадки. По ночам будет ниже нуля, днем несколькими градусами теплее, чем в четверг.

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