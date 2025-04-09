Новости синоптиков не радуют: ожидается ветер и мокрый снег

Будет идти мокрый снег и дождь. Мокрый снег прогнозируют на востоке страны, а дождь – на западе. Кроме того, прогнозируют сильный ветер. Утром ветер будет юго-западным, а вечером северо-западным, во многих районах скорость ветра достигнет 9–14 м/с, на северо-западе порывы будут достигать 15–18 м/с. Будет холодно, всего 3–8 градусов тепла.