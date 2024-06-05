Новости климатолога для планирующих отпуск литовцев: это лето будет иным

„Я сейчас отдыхаю в Литве, поэтому важно, чтобы погода была хорошей. Сейчас погода, как в тропиках, бывают кратковременные дожди, грозы. Во время отпуска погода важна, но можно приспособиться. Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда“, – сказал молодой человек.
Он сказал, что предпочитает отдыхать в Литве в августе, когда становится прохладнее.
„Но вообще отдыхать можно все лето“, – сказал он.
Другой мужчина сказал: „Погода в Литве нестабильная, сложно предугадать. Обычно смотришь, когда будут хорошие выходные и едешь на 3-4 дня к морю“.
Еще один собеседник сказал, что повезло тем, кто отдыхает сейчас.
„Но обычно больше всего подходят июль и август“, – сказал он.
Сам он планирует отпуск в начале июля.
Одна из женщин заметила, что хотелось бы, чтобы в отпуске было солнечно. „Но как говорят, нет плохой погоды, бывает плохая одежда. Главное хорошее настроение“, – сказала она.
„Сейчас погода в Литве непредсказуемая, поэтому сложно угадать, иногда погода бывает хорошей в мае-июне, а в июле идет дождь. Я думаю, хорошо тогда, когда ты настроен на отдых“, – заметила женщина.
Лето в Литве началось с переменчивой погоды – то жарко, то прохладно.
Климатолог Донатас Валюкас сказал, что такая переменчивая погода характерна для Литвы.
„Климат в Литве такой и погода летом такая, что отличается переменчивостью. А в этом году само лето началось рано. Два спутника лета – переменчивая погода, интенсивные осадки и неравномерное их распределение наблюдаются с середины мая“, – сказал он.
Климатолог обратил внимание на то, что в Литве тепло с середины мая.
„Было на 5 градусов теплее обычного. Особенно жаркой была последняя декада мая. В июне тенденция сохранится, июнь будет на 1-1,5 градуса теплее обычного“, – сказал Валюкас.
Климатолог пояснил, что прогноз делают обычно на неделю. На этой неделе не будет жары до 30 градусов.
„А что касается погоды на месяц, то это продолжительный срок, поэтому мы говорим об общей тенденции. К сожалению, рано говорить о погоде в конкретный день“, – заметил Валюкас.
По его словам, это лето в Европе будет одним из самых жарких.
Что касается Литвы, так сложно сказать, что ждет летом.
„Если брать всю Европу целиком, то летом будет теплее обычного, возможно, одним из самых жарких“, – сказал Валюкас.