Новое шоу "Разденься" показало: литовцы не отличаются скромностью и консерватизмом

 
ru.DELFI.lt
Naujas TV šou "Nusirenk"
Naujas TV šou "Nusirenk"
ФОТО: LNK
Двое совершенно незнакомых людей раздевают друг друга в спальне, задавая интимные вопросы. На знакомство у них есть всего 30 минут, все происходит в студии, но эти двое не видят ни технику, ни операторов.

На портале LNK стартовало интригующее шоу-эксперимент "Разденься" (Undressed). Во время шоу у его участников есть полчаса, чтобы решить, могут ли у них завязаться романтические отношения.

На создание этого социального телеэксперимента вдохновило исследование профессора университета Stony Brook Артура Арона. В ходе эксперимента ученый выяснил, что романтические отношения могут начаться, если пара задаст друг другу 36 вопросов за короткое время.

Участники шоу за 30 минут должны раздеться друг друга и "уложить в постель". Так они поймут, захотят ли, чтобы состоялось второе свидание. На экране пара видит не только вопросы, но и задания, которые помогут поддержать интимную атмосферу.

"Литовцы на первый взгляд кажутся скромными и консервативными, но это не так. В проекте зрители увидят много разных личностей, которые ради любви готовы на разные перемены", – сказала представитель LNK Моника Скелте.

Подобное шоу уже было снято в 10 странах, его показывают по телевидению в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Испании, Польше и Дании. В этом году эксперименты покажут в Литве и Финляндии.

В первой передаче "Разденься" зрители увидят две пары – танцовщицу Валерию и Каролиса, занимающегося акройогой и Марюса, который ищет женщину для создания семьи, с моделью Лиепой (псевдоним Офелия).

Передачи проекта "Разденься" можно увидеть на lnk.lt по вторникам и четвергам.

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