Новое шоу "Разденься" показало: литовцы не отличаются скромностью и консерватизмом

На портале LNK стартовало интригующее шоу-эксперимент "Разденься" (Undressed). Во время шоу у его участников есть полчаса, чтобы решить, могут ли у них завязаться романтические отношения.

На создание этого социального телеэксперимента вдохновило исследование профессора университета Stony Brook Артура Арона. В ходе эксперимента ученый выяснил, что романтические отношения могут начаться, если пара задаст друг другу 36 вопросов за короткое время.

Участники шоу за 30 минут должны раздеться друг друга и "уложить в постель". Так они поймут, захотят ли, чтобы состоялось второе свидание. На экране пара видит не только вопросы, но и задания, которые помогут поддержать интимную атмосферу.

"Литовцы на первый взгляд кажутся скромными и консервативными, но это не так. В проекте зрители увидят много разных личностей, которые ради любви готовы на разные перемены", – сказала представитель LNK Моника Скелте.