Новое исследование: уровень жизни в Литве достиг небывалых высот

"Это аналитическое средство, предназначенное для муниципалитетов, учреждений центральной власти, которые на основе этих результатов могли бы обосновано оценить ситуацию в муниципалитетах. Тогда там, где ситуация хуже, установили бы другие приоритеты, чтобы повысить уровень жизни", – сказал собеседник.

"Время перемен, которое мы рассматривали, идет с 2013 года. Соответственно, качество жизни в некоторых сферах значительно улучшилось. Например, в среднем в Литве за этот период они улучшились на 140%, а в сельской местности - на 150%. Это нормально. Ведь в сельской местности и потребности, и потенциал был самым большим. Один из таких показателей, который особенно влияет на качество жизни - это зарплата. Если получаешь большую зарплату, то и другие потребности у тебя становятся выше. За этот период средняя зарплата выросла в два раза", – поделился информацией Сербента.