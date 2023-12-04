Новое исследование раскрывает темную сторону работы в школе: почти каждый второй учитель подвергается насилию

Ромас Пракапас, профессор Института педагогических наук и социальной работы Университета имени Миколаса Ромериса, говорит, что насилие носит в основном психологический характер.

"Почти 40% работников образования сталкиваются с различными видами насилия, как со стороны учеников, так и со стороны их родителей. Такой же процент приходится и на взаимоотношения с администрацией. Есть истории, которые действительно шокируют", - говорит Эгидиюс Милешинас , глава профсоюза работников образования и науки Литвы.

Последнее и пока единственное подобное исследование показывает темную сторону того, с чем сталкиваются педагоги.

Директор прогимназии утверждает, что в ее школе нет насилия, по крайней мере, она не получала подобных жалоб. Однако в Литве в целом ситуация иная.

"Элементарная просьба учителя убрать телефон в рюкзак может вызвать у ребенка негативные эмоции", - сказала она.

Что может вызвать у детей и подростков недовольство и даже агрессию по отношению к учителям? На этот вопрос ответила Диана Валацкене, директор Вильнюсской прогимназии Sietuvos.

Профессор добавил к рассказам учителей: к ним пристают, когда они идут по коридору. "Некоторые учителя даже отмечали, что избегали ходить по коридору, потому что их кто-то поджидал, оскорблял, пытался дотронуться до них", - сказал Р. Пракапас.

"Телефонные сообщения, видео, текстовые сообщения. Бывают даже случаи физического сексуального домогательства: бросают презервативы на стол или кладут их на дверную ручку, провоцируют", - говорит Э. Милешинас.

"Они весьма откровенно комментируют внешний вид и поведение учителя во время урока", - говорит Рената Анужене, учительница Гаргждайской прогимназии Minijos.

В конце сентября в Шяуляе ученик напал на учителя во время урока. У учителя было избито лицо и разбиты очки.Однако гораздо чаще, чем физическое насилие, учителя подвергаются психологическому насилию.

"Чаще всего встречается социальное, вербальное насилие. Более 50% случаев приходится на этот вид насилия", - сказал он.

Учителя говорят, что ученики бьют их, плюют на них и выкладывают издевательские фотографии в интернет. Другие говорят, что если вы жалуетесь на такое поведение, то ответ прост: вы не умеете работать.

В четверг учителя передали эти истории министру образования, науки и спорта Гинтаутасу Якштасу.

"Мы видим, что учителя подвергаются насилию. Мы видим, что они редко обращаются в трудовую инспекцию. Мы понимаем, что юридически, с правовой точки зрения все в порядке. Учителя подвергаются насилию, но они не жалуются на это. Что это значит? Они не чувствуют себя в безопасности", - сказал министр Якштас.

С ним согласилась Р. Анужиене, учительница Гаргждайской прогимназии Minijos. Она сказала, что часто не получает поддержки и помощи от администрации школы.

Учителя также испытывают сильное давление со стороны родителей.

"Почему оценка ниже, почему ребенка не заметили?", - говорит директор Сиетувской прогимназии.