Новое исследование показало, как себя в Литве чувствуют украинцы: есть две проблемы

Представитель Центра Воесточноевропейских исследований Томас Янелюнас с Анастасией Ткачук и Светланой Кострыкиной провели исследование, которое показало, как себя в Литве чувствуют украинцы.
Центр поделился данными опроса с порталом Delfi. В опросе участвовали больше 200 респондентов, брали интервью у 8 украинцев, приехавших в Литву после 24 февраля 2022 года.
Департамент миграции Литвы указал, что сейчас в Литве проживает больше 85 000 украинцев.
Почти 90% украинцев планируют учить литовский язык и больше половины мотивированы делать это в знак благодарности за то, что страна их приняла.
Основные проблемы украинцев в Литве - недостаточная доступность курсов языка, большие очереди к врачам и ощущение отчуждения и социального риска.
В отчете сказано, что несмотря на то, что украинцам нелегко попасть в Литву, наша страна стала популярным направлением для беженцев.
Украинцы чаще всего указывали, что выбрали Литву поскольку она поддерживает Украину с 2014 года. Эту причину указали больше 62% респондентов. Вторая причина – прежние связи с Литвой: приехали ради членов семей, друзей, знакомых (38%).
Третья популярная причина – в Литве можно договориться по-русски (36%).
Большинство респондентов оценивает свой опыт в Литве положительно и выражает благодарность нашей стране и ее жителям.
Абсолютное большинство участников опроса - 90% - были женщины. Большая их часть (почти 75%) приехали в Литву с детьми, почти 28% - с родителями, а 26% – с партнером или партнершей.
Представители центра делают предположение, что нежелание украинцев-мужчин участвовать в опросе может быть связано со страхом – некоторые не хотят оказаться в зоне внимания, боятся навлечь немилость ДМ или даже быть депортированными на родину.
Почти 85% респондентов указали, что живут в Литве больше года, больше 74% живут в Вильнюсе. 48% сказали, что получили временный вид на жительство в Литве. Второй юридический статус, распространенный среди украинцев – гуманитарная виза (25%).
В числе самых актуальных проблем - доступность медицинской помощи (51%), доступность курсов литовского (46%) и помощь в поисках работы, жилья и финансовой поддержки (соответственно 30%, 14% и 23%).
Для большинства актуальным вопросом были недорогие курсы литовского. На вопрос, почему они хотят изучать язык, почти 90% указали, что из благодарности стране, которая их приняла. Больше 35% указали, что без владения литовским страдает социальная жизнь, почти 23% заметили, что без знания языка сложно получить услуги социальной помощи, банков, в магазинах и т.п., еще почти 21% указал, что из-за незнания языка не может найти работу.
Большинство хочет знать язык, потому что намеревается остаться в Литве и даже получить гражданство. Большая часть приехавших после 24 февраля 2022 г. украинцев планирует остаться в Литве навсегда.
Украинцы отмечают, что не только нуждаются в недорогих курсах литовского, но и ощущают нехватку времени для посещения курсов.
Иное дело с проблемой получения медицинской помощи. Для большинства украинцев это новая проблема, раньше они с таким не сталкивались в своей жизни. В частных медицинских клиниках Украины консультация в среднем стоила 15-25 евро. Украинцы могли себе позволить заплатить такую сумму. В Литве ситуация иная. 77% сказали, что сталкиваются с проблемой длинных очередей к врачам.
Несмотря на то, что никто не сказал, что столкнулся с дискриминацией, но были респонденты, которые указали, что чувствовали отчуждение.
50% респондентов заметили, что сталкивались с негативным социальным опытом, больше 19% сказали, что им отказали в аренде жилья, а 9% не были приняты на работу.
Что касается отрицательного социального опыта - это и негативные комментарии в социальных сетях, но респонденты сказали, что прямые конфронтации бывали нечасто.
Авторы исследования отметили, что в социальных сетях видно, что не все литовцы одинаково оценивают женщин и мужчин, приехавших в Литву из Украины - к мужчинам относятся враждебнее. В социальных сетях часто пишут, что украинские мужчины сейчас должны защищать свою родину.
76% участников опроса указали, что в ближайшее время не планируют уезжать из Литвы. Больше 40% указали, что останутся в Литве до конца войны, примерно столько же указали, что планируют остаться в Литве надолго – на несколько лет.
Авторы исследования указали, что украинцы считают заманчивой перспективой получение литовского гражданства.
Все это показывает, что мы имеем дело с украинской общиной, частью общества, а не временными беженцами. Поэтому важно разрабатывать программы интеграции этих людей.
Авторы исследования указали, что нынешний уровень социализации украинцев достаточно низкий, а на желание изучать литовский надо откликнуться как можно скорее.