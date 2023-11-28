Новое исследование показало, как себя в Литве чувствуют украинцы: есть две проблемы

Украинцы чаще всего указывали, что выбрали Литву поскольку она поддерживает Украину с 2014 года. Эту причину указали больше 62% респондентов. Вторая причина – прежние связи с Литвой : приехали ради членов семей, друзей, знакомых (38%).

В отчете сказано, что несмотря на то, что украинцам нелегко попасть в Литву, наша страна стала популярным направлением для беженцев.

Почти 90% украинцев планируют учить литовский язык и больше половины мотивированы делать это в знак благодарности за то, что страна их приняла.

Центр поделился данными опроса с порталом Delfi. В опросе участвовали больше 200 респондентов, брали интервью у 8 украинцев, приехавших в Литву после 24 февраля 2022 года.

Представитель Центра Воесточноевропейских исследований Томас Янелюнас с Анастасией Ткачук и Светланой Кострыкиной провели исследование, которое показало, как себя в Литве чувствуют украинцы.

В числе самых актуальных проблем - доступность медицинской помощи (51%), доступность курсов литовского (46%) и помощь в поисках работы, жилья и финансовой поддержки (соответственно 30%, 14% и 23%).

Почти 85% респондентов указали, что живут в Литве больше года, больше 74% живут в Вильнюсе . 48% сказали, что получили временный вид на жительство в Литве . Второй юридический статус, распространенный среди украинцев – гуманитарная виза (25%).

Представители центра делают предположение, что нежелание украинцев-мужчин участвовать в опросе может быть связано со страхом – некоторые не хотят оказаться в зоне внимания, боятся навлечь немилость ДМ или даже быть депортированными на родину.

Абсолютное большинство участников опроса - 90% - были женщины. Большая их часть (почти 75%) приехали в Литву с детьми, почти 28% - с родителями, а 26% – с партнером или партнершей.

Для большинства актуальным вопросом были недорогие курсы литовского. На вопрос, почему они хотят изучать язык, почти 90% указали, что из благодарности стране, которая их приняла. Больше 35% указали, что без владения литовским страдает социальная жизнь, почти 23% заметили, что без знания языка сложно получить услуги социальной помощи, банков, в магазинах и т.п., еще почти 21% указал, что из-за незнания языка не может найти работу.

Большинство хочет знать язык, потому что намеревается остаться в Литве и даже получить гражданство. Большая часть приехавших после 24 февраля 2022 г. украинцев планирует остаться в Литве навсегда.

Украинцы отмечают, что не только нуждаются в недорогих курсах литовского, но и ощущают нехватку времени для посещения курсов.