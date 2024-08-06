Новинка: за отказ от загрязняющего природу автомобиля – 1000 евро на билеты на поезда

После сдачи автомобиля в утиль, надо взять подарочный купон LTG Link на поездку на поездах на желаемую сумму, но не больше чем на 1000 евро, и взять фактуру на сайте. Когда будут собраны все документы, надо обратиться в агентство.

Агентство напоминает, что после утилизации старого автомобиля можно получить компенсацию в размере 1000 евро не только на покупку железнодорожных билетов, но и на другие виды общественного транспорта (автобусы, троллейбусы), на покупку велосипедов, электросамокатов, на услуги каршеринга. За полученные деньги можно купить электрический велосипед, трехколесник, квадроцикл, самокат и простой велосипед. За полученные деньги можно купить не больше 2 транспортных средств. Компенсацию можно разбить на несколько услуг, продуктов, например, часть суммы потратить на общественный транспорт, а остальное на транспортное средство.