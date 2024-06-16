Новинка для каунасцев: аренда бесплатного спортивного инвентаря

Важно возвращать предметы тем же способом - сфотографировав пункт выдачи через приложение и поставив инвентарь на ту полку, с которой он был взят. Чтобы предотвратить кражи или возможный вандализм, остановки расположены рядом с камерами видеонаблюдения.