Новейший рейтинг: социал-демократы упрочили свою позицию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
Оппозиционные социал-демократы остаются лидерами партийных рейтингов. Таковы данные опроса, проведенного компанией Baltijos Tyrimаi. Социал-демократы упрочили свою позицию. По данным опроса, проведенного 23 октября – 7 ноября их рейтинг составил 18,3% (за месяц до этого 16,3%).

На втором месте Литовский союз крестьян и зеленых, возглавляемый Рамунасом Карбаускисом - 10% (как и в сентябре).

Следом идет демократический союз "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса с поддержкой в 9,6% (или 10,2% в сентябре).

Похожий результат и у консерваторов - 8,4% (в сентябре 8,8%).

Движение либералов, входящее в правящую коалицию, получило 7% голосов (в сентябре 5,5%).

Похожий результат был и у Партии труда - 6,9% (в сентябре – 6%).

Далее идет Партия регионов Литвы: в октябре 3,3% (в сентябре 2,7%), "Свобода и справедливость" - 2,5% (в сентябре – 3,3%).

Партию свободы поддерживают 2% жителей.

Около 1% жителей голосовали бы за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей и за Союз народа и справедливости.

По данным Baltijos tyriаi, трое из 10 (29,5%) участников опроса не собираются голосовать на выборах или не знают, за кого голосовать.

В опросе участвовали 1013 жителей Литвы (18 лет и старше). Погрешность результатов опроса 3,1%.

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