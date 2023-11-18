Новейший рейтинг: социал-демократы упрочили свою позицию

На втором месте Литовский союз крестьян и зеленых, возглавляемый Рамунасом Карбаускисом - 10% (как и в сентябре).

Следом идет демократический союз "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса с поддержкой в 9,6% (или 10,2% в сентябре).

Похожий результат и у консерваторов - 8,4% (в сентябре 8,8%).

Движение либералов, входящее в правящую коалицию, получило 7% голосов (в сентябре 5,5%).

Похожий результат был и у Партии труда - 6,9% (в сентябре – 6%).

Далее идет Партия регионов Литвы: в октябре 3,3% (в сентябре 2,7%), "Свобода и справедливость" - 2,5% (в сентябре – 3,3%).

Партию свободы поддерживают 2% жителей.

Около 1% жителей голосовали бы за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей и за Союз народа и справедливости.

По данным Baltijos tyriаi, трое из 10 (29,5%) участников опроса не собираются голосовать на выборах или не знают, за кого голосовать.