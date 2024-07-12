Новейший прогноз на выходные: ждет еще одна порция ливней и гроз

В субботу ночью особых перемен не ожидается. Ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируют, только утром на юго-западе возможны небольшие дожди с грозами. Ночью будет 15-20 градусов.

В субботу днем с юго-запада придет активный циклон, который принесет жару и осадки. Ожидается переменная облачность, на западе небольшие ливни с грозами. Местами ливни будут сильными, поднимется ветер до 15-20 м/с, коде-где до 25 м/с, прогнозируют град. Воздух прогреется до 28-33 градусов, на западе будет 24-27 градусов.