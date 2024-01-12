Новейший президентский рейтинг: такой поддержки раньше не было

Нынешний глава страны Науседа 7 декабря объявил о своем намерении принять участие в выборах. Он остается лидером рейтинга. К тому же его позиция стала прочнее. Например, в ноябре за него голосовали бы 22,5% участников опроса, а в декабре – 25,8%, на 3,3% больше. Это самый высокий рейтинг Науседы с октября 2022 года.

На втором месте рейтинга – адвокат, независимый кандидат Игнас Вегеле. Он сообщил об участии в выборах 29 ноября. В ноябре за него голосовали бы 7,9% респондентов, в декабре – 12,8% (на 4,9% больше).

Третье место рейтинга занимает нынешний премьер Литвы, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните – 9,1% в ноябре и 10,4% в декабре.

Далее идет кандидат оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте – в ноябре 7,1%, в декабре – 6,6%.

На пятом месте – кандидат правящей Партии свободы Дайнюс Жалимас - в ноябре 5,5%, в декабре – 3,8% голосов.

Далее идет кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюс Верига - в ноябре 2,7%, в декабре – 3,5%.