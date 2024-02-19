Новейший опрос: в Литве снизилось доверие к церкви

Хотя за месяц доверие снизилось, жители Литвы все же склонны доверять управлению Фонда государственного социального страхования (Содра) – 66% доверяют, 28% не доверяют, наиболее значительно снизилось доверие к церкви – 61% доверяют, 32% не доверяют.

Третье место, после падения на 4%, занимает институт президента. 71% респондентов указали, что доверяют этому институту, 25% – не доверяют, у 4% не было мнения.

На втором месте в рейтинговой таблице – полиция. 72% респондентов указали, что доверяют этому институту, 25% – не доверяют, у 3% не было мнения.

Армия не уступает первую строчку в рейтинге благосклонности жителей. По данным результатов опроса, 80% опрошенных доверяют армии, 17% – не доверяют, а у 3% не было мнения относительно армии.

19-29 января текущего года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу ELTA спрашивала у жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.

Хотя доверие к судам за месяц увеличилось на 4% и их оценка – лучшая с 2019 г., все же жители больше склонны им не доверять. По данным опроса, судебную систему положительно оценивают 44% респондентов, но почти половина – оценивают отрицательно, у 10% не было мнения.

Хуже всего оценивают Сейм и правительство

Чуть более трети опрошенных – 35% – указали, что доверяют правительству Ингриды Шимоните, вдвое больше – 62% – указали, что не доверяют Кабмину правых. У 3% не было мнения.

Однако наименьшим доверием жителей обладает Сейм – 26% участников опроса указали, что доверяют парламенту, 70% – не доверяют, у 4% не было мнения.

По сравнению с январем 2023 г., на 6% улучшилась оценка 3 институтов – Литовской армии, института президента и судов. За год на 5% улучшилась оценка правительства, на 4% больше жителей доверяют Сейму Литвы, но за год на 3% снизилось доверие к церкви.