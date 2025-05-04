2025.05.04 07:06

Новейший опрос: снизилось доверие жителей к Фонду социального страхования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sodra
Sodra
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Данные последних опросов показали, что в апреле 2025 года, по сравнению с мартом, на 3% снизилось доверие жителей к Фонду социального страхования („Содре“).

Опрос был проведен по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimai 5-19 апреля. Выясняли, насколько жители доверяют разным институтам власти.

По данным результатов опроса, большая часть респондентов по-прежнему лучше всего оценивает Литовскую армию, полицию и Церковь.

Литовской армии доверяют 75% участников опроса, 22% армии не доверяют. Полиции доверяют 74% респондентов, а не доверяют 24%.

На третьем месте - Церковь, ей доверяют 64% участников опроса, а 30% не доверяют.

Президентской службе доверяют 63% респондентов, а не доверяют 33%.

Больше половины участников опроса доверяют муниципалитетам и „Содре“. Им доверяют 56 и 55%, а не доверяют 37 и 39% респондентов.

4 из 10 жителей больше всего доверяют средствам массовой информации (47%), правительству (42%) и судам (40%). Этим институтам е доверяют соответственно – 50, 54, 50% участников опроса.

На последнем месте – парламент. Ему доверяют 34% участников опроса, а 62% – не доверяют.

Свое мнение высказали 1015 участников опроса (старше 18 лет). Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

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