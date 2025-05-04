Новейший опрос: снизилось доверие жителей к Фонду социального страхования

Опрос был проведен по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimai 5-19 апреля. Выясняли, насколько жители доверяют разным институтам власти.

По данным результатов опроса, большая часть респондентов по-прежнему лучше всего оценивает Литовскую армию, полицию и Церковь.

Литовской армии доверяют 75% участников опроса, 22% армии не доверяют. Полиции доверяют 74% респондентов, а не доверяют 24%.

На третьем месте - Церковь, ей доверяют 64% участников опроса, а 30% не доверяют.

Президентской службе доверяют 63% респондентов, а не доверяют 33%.

Больше половины участников опроса доверяют муниципалитетам и „Содре“. Им доверяют 56 и 55%, а не доверяют 37 и 39% респондентов.