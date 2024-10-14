Новейшие результаты: во многомандатном округе лидируют социал-демократы

Нынешние правящие Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) занимают третье место, на данный момент у них 15,79 проц. голосов.

На четвертом месте – Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,37 проц. поддержки. На пятом месте – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,46 проц. голосов. Далее следует Движение либералов, набравшее на данный момент 7,13 проц. голосов избирателей.

В воскресенье вечером в Литве завершился первый тур парламентских выборов. Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), в основной день выборов на 1895 избирательных участках с 7 час. утра до 20 час. вечера проголосовали 40,31 проц. избирателей. Еще 11,75 проц. жителей проголосовали на выборах досрочно.