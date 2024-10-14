2024.10.14 06:10

Новейшие результаты: во многомандатном округе лидируют социал-демократы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
LSDP rinkiminis štabas
LSDP rinkiminis štabas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

После подсчета результатов из 1731 участка во многомандатном округе продолжает лидировать Социал-демократическая партия Литвы с поддержкой 20,95 проц. избирателей. На втором месте находится партия „Заря Немана“ с 16,10 проц. голосов, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).

Нынешние правящие Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) занимают третье место, на данный момент у них 15,79 проц. голосов.

На четвертом месте – Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,37 проц. поддержки. На пятом месте – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,46 проц. голосов. Далее следует Движение либералов, набравшее на данный момент 7,13 проц. голосов избирателей.

В воскресенье вечером в Литве завершился первый тур парламентских выборов. Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), в основной день выборов на 1895 избирательных участках с 7 час. утра до 20 час. вечера проголосовали 40,31 проц. избирателей. Еще 11,75 проц. жителей проголосовали на выборах досрочно.

В ходе выборов в Сейм, состоявшихся в 2020 году, общая активность составила 47,16 проц.

За мандат 141 члена Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 член Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет пятую часть голосов всех избирателей одномандатного округа, второй тур выборов в Сейм состоится 27 октября.

Еще 70 представителей в парламент избираются гражданами по партийным спискам во многомандатном округе, состоящем из 1947 участков. Политические силы получат мандаты, если наберут не менее 5 проц. голосов. Правда, эта планка для коалиций составляет 7 проц.

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