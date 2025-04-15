Новейшие рейтинги: появляется реальная картина

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
В рейтинге политических партий по-прежнему лидируют социал-демократы. В феврале за них голосовали бы 12,3%, в марте – 12,7% респондентов.
Далее идет Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в феврале 11%, в марте – 12,5%.
На третьем месте демократический союз „Во имя Литвы“ - в феврале 8,7%, в марте – 7,7%.
За ним идет „Заря Немана“ - в феврале 8,9%, в марте – 7,1%.
UЗа Литовский союз крестьян и зеленых в феврале голосовали бы 6,8%, а в марте – 7% респондентов.
Далее идет Движение либералов - в феврале 6,5%, в марте – 6,7% респондентов.
За Партию свободы в феврале проголосовали бы 3%, а в марте - 3,6% участников опроса.
За национальное объединение в феврале 1,7%, а в марте - 2,2% участников опроса.
Остальные партии не набрали 2% голосов. Их объединили в группу „Другая партия“. За другую партию в феврале проголосовали бы 11%, а в марте – 8,6% респондентов.
В феврале 19,8% не знали, за кого голосовать или не ответили на вопрос, в марте таких был 21,1%.
Ответ „не голосовал бы“ в феврале выбрали 12% респондентов, в марте – 10,8%.
У респондентов спрашивали о самом подходящем кандидате на пост премьер-министра.
На первом месте остается действующий премьер Гинтаутас Палуцкас (в феврале 12,4%, в марте 14,5%).
Второе место занимает Ингрида Шимоните – в феврале 10,6%, в марте – 10,8%.
На третьем месте – спикер парламента Саулюс Сквернялис ( в феврале 7,5%, в марте – 6,3%).
Далее идет лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис (в феврале 6,6%, в марте – 5,3%).
На пятом месте новый лидер СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас (в феврале 2,2%, в марте – 3,5%).
Шестое место занимает лидер „крестьян“ Аурелиюс Верига (в феврале 2,2%, в марте – 3,3%).
Далее идет член Европарламента Виргиниюс Синкявичюс (в феврале 4,5%, в марте – 2,6%).
Восьмое место- мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (в феврале 1,8%, в марте – 2,1%).
Последнее место в рейтинге занимает европарламетарий Витянис Андрюкайтис (в феврале 2,1%, в марте – 1,4%).
Ухудшилась оценка правительства
Во время опроса просили оценить работу действующего правительства.
В феврале положительно или скорее положительно правительство оценили 33,4% участников опроса, а в марте - 30,5%.
Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства в феврале оценили 48,3% респондентов, а в марте - 54,5%.
В феврале 18,3%, а в марте 15% не знали, как оценить деятельность правительства.