Новейшие рейтинги: появляется реальная картина

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

В рейтинге политических партий по-прежнему лидируют социал-демократы. В феврале за них голосовали бы 12,3%, в марте – 12,7% респондентов.

Далее идет Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в феврале 11%, в марте – 12,5%.

На третьем месте демократический союз „Во имя Литвы“ - в феврале 8,7%, в марте – 7,7%.

За ним идет „Заря Немана“ - в феврале 8,9%, в марте – 7,1%.

UЗа Литовский союз крестьян и зеленых в феврале голосовали бы 6,8%, а в марте – 7% респондентов.

Далее идет Движение либералов - в феврале 6,5%, в марте – 6,7% респондентов.

За Партию свободы в феврале проголосовали бы 3%, а в марте - 3,6% участников опроса.