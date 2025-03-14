2025.03.14 11:21

Новейшие рейтинги: Палуцкас и его правительство выбираются из ямы

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas, Saulius Skvernelis
Gintautas Paluckas, Saulius Skvernelis
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Рейтинг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и его правительства поднимается, после рекордного падения. Таковы данные новейшего опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 17–27 февраля.

Погрешность результатов опроса 3,1%.

Delfi напоминает, что оценка правительства Палуцкаса в январе была очень низкой.

В рейтинге партий первое место по-прежнему занимают социал-демократы. В январе за них голосовали бы 10,9%, а в феврале – 12,3% респондентов.

На втором месте – оппозиционный Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В январе за эту партию голосовали бы 10,9%, а в феврале – 11% респондентов.

Далее идет „Заря Немана“ - в январе 8,7%, в феврале – 8,9%.

На четвертом месте демократический союз „Во имя Литвы“ - в январе 8,2%, в феврале – 8,7% респондентов.

Далее идет оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в январе 6,1%, в феврале – 6,8%.

Шестое место - оппозиционное Движение либералов - в январе 7,9%, в феврале – 6,5%.

На последнем месте - Партия свободы, у которой нет мандатов в парламенте - в январе 2,8%, в феврале – 3% участников опроса.

Партии, получившие меньше 2%, выделены в графе „Другая партия“. В январе за другие партии проголосовали 9,4%, в феврале – 11% респондентов.

В январе на вопрос не ответили 20,7%, в феврале – 19,8% участников опроса.

В январе 12,5%, а в феврале – 12% респондентов не собирались голосовать.

По традиции респондентов спрашивали, кто, по их мнению, лучше всего подойдет на пост премьер-министра.

Первое место рейтинга занял действующий премьер Гинтаутас Палуцкас, в январе за него голосовали 8,8%, а в феврале - уже 12,4% респондентов.

На втором месте – экс-премьер Ингрида Шимоните - в январе 10,9%, в феврале – 10,6%.

Далее идет спикер парламента Саулюс Сквернялис - в январе 6,9%, в феврале – 7,5%.

Далее идет лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис - в январе 8,7%, в феврале – 6,6%.

Глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен занимает следующую строку - в январе 4,5%, в феврале – 4,9%.

Следующий в списке европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс - в январе 5,2%, в феврале – 4,5%.

Седьмое и восьмое места разделяют: лидер СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас и лидер ЛСКЗ Аурелиюс Верига - в январе 2,7%, в феврале – 2,2%.

На девятом месте – член ЕП Витянис Андрюкайтис - в январе 1,3%, в феврале – 2,1%.

Последнее место занимает мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис - в январе 2,8%, в феврале – 1,8%.

Улучшается рейтинг правительства

В ходе опроса просили оценить работу правительства.

В январе положительно или скорее положительно работу правительства оценили 27,9%, а в феврале уже 33,4%.

Отрицательно или скорее отрицательно правительство оценили 52,9% респондентов в январе и 48,3% - в феврале.

19,2% в январе и 18,3% феврале не знали, как оценить работу правительства.

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