Новейшие рейтинги: Палуцкас и его правительство выбираются из ямы

Шестое место - оппозиционное Движение либералов - в январе 7,9%, в феврале – 6,5%.

Далее идет оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в январе 6,1%, в феврале – 6,8%.

На четвертом месте демократический союз „Во имя Литвы“ - в январе 8,2%, в феврале – 8,7% респондентов.

Далее идет „Заря Немана“ - в январе 8,7%, в феврале – 8,9%.

На втором месте – оппозиционный Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В январе за эту партию голосовали бы 10,9%, а в феврале – 11% респондентов.

В рейтинге партий первое место по-прежнему занимают социал-демократы. В январе за них голосовали бы 10,9%, а в феврале – 12,3% респондентов.

Delfi напоминает, что оценка правительства Палуцкаса в январе была очень низкой.

На последнем месте - Партия свободы, у которой нет мандатов в парламенте - в январе 2,8%, в феврале – 3% участников опроса.

Партии, получившие меньше 2%, выделены в графе „Другая партия“. В январе за другие партии проголосовали 9,4%, в феврале – 11% респондентов.

В январе на вопрос не ответили 20,7%, в феврале – 19,8% участников опроса.

В январе 12,5%, а в феврале – 12% респондентов не собирались голосовать.

По традиции респондентов спрашивали, кто, по их мнению, лучше всего подойдет на пост премьер-министра.

Первое место рейтинга занял действующий премьер Гинтаутас Палуцкас, в январе за него голосовали 8,8%, а в феврале - уже 12,4% респондентов.