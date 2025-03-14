Новейшие рейтинги: Палуцкас и его правительство выбираются из ямы

Погрешность результатов опроса 3,1%.
Delfi напоминает, что оценка правительства Палуцкаса в январе была очень низкой.
В рейтинге партий первое место по-прежнему занимают социал-демократы. В январе за них голосовали бы 10,9%, а в феврале – 12,3% респондентов.
На втором месте – оппозиционный Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В январе за эту партию голосовали бы 10,9%, а в феврале – 11% респондентов.
Далее идет „Заря Немана“ - в январе 8,7%, в феврале – 8,9%.
На четвертом месте демократический союз „Во имя Литвы“ - в январе 8,2%, в феврале – 8,7% респондентов.
Далее идет оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в январе 6,1%, в феврале – 6,8%.
Шестое место - оппозиционное Движение либералов - в январе 7,9%, в феврале – 6,5%.
На последнем месте - Партия свободы, у которой нет мандатов в парламенте - в январе 2,8%, в феврале – 3% участников опроса.
Партии, получившие меньше 2%, выделены в графе „Другая партия“. В январе за другие партии проголосовали 9,4%, в феврале – 11% респондентов.
В январе на вопрос не ответили 20,7%, в феврале – 19,8% участников опроса.
В январе 12,5%, а в феврале – 12% респондентов не собирались голосовать.
По традиции респондентов спрашивали, кто, по их мнению, лучше всего подойдет на пост премьер-министра.
Первое место рейтинга занял действующий премьер Гинтаутас Палуцкас, в январе за него голосовали 8,8%, а в феврале - уже 12,4% респондентов.
На втором месте – экс-премьер Ингрида Шимоните - в январе 10,9%, в феврале – 10,6%.
Далее идет спикер парламента Саулюс Сквернялис - в январе 6,9%, в феврале – 7,5%.
Далее идет лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис - в январе 8,7%, в феврале – 6,6%.
Глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен занимает следующую строку - в январе 4,5%, в феврале – 4,9%.
Следующий в списке европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс - в январе 5,2%, в феврале – 4,5%.
Седьмое и восьмое места разделяют: лидер СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас и лидер ЛСКЗ Аурелиюс Верига - в январе 2,7%, в феврале – 2,2%.
На девятом месте – член ЕП Витянис Андрюкайтис - в январе 1,3%, в феврале – 2,1%.
Последнее место занимает мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис - в январе 2,8%, в феврале – 1,8%.
Улучшается рейтинг правительства
В ходе опроса просили оценить работу правительства.
В январе положительно или скорее положительно работу правительства оценили 27,9%, а в феврале уже 33,4%.
Отрицательно или скорее отрицательно правительство оценили 52,9% респондентов в январе и 48,3% - в феврале.
19,2% в январе и 18,3% феврале не знали, как оценить работу правительства.