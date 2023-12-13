Новейшие рейтинги: две партии и премьера ждут невеселые новости

У участников опроса спрашивали, за какую партию или политическое движение они голосовали бы, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье.
Первое место рейтинга заняли социал-демократы, за них голосовать планировали 13,8% респондентов (в октябре 15,5%).
На втором месте – правящие Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - 9,7% (в октябре 10,5%), на третьем – оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых с 8% (в октябре 6,5%), на четвертом – Движение либералов с 6,6% поддержкой (в октябре 7,4%).
По данным опроса, 5% барьер не пройдет демократический союз "Во имя Литвы" с 4% голосов (в октябре 5,5%). Это самый низкий рейтинг партии с момента ее формирования.
В парламент не попала бы и правящая Партия свободы - 3,3% (в октябре 3,5%), Литовская партия регионов - 2,6% (в октябре 2,1%), "Порядок и справедливость" - 2,5% (в октябре 2,2%) и Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) - 2% (в октябре 3,4%).
Другие партии набрали меньше 2% голосов, в их числе и Партия труда.
15,9% участников опроса сказали, что не участвовали бы в выборах (в октябре 13,6%), 21% не знал за кого голосовать (в октябре 22%).
Респондентам также задавали вопрос, кто из политиков лучше всего подходит на пост премьер-министра страны.
Первое место в этом рейтинге досталось лидеру социал-демократов Вилии Блинкявичюте - 8,4% (в октябре 8,2%).
На втором месте – нынешний премьер консерватор Ингрида Шимоните - 7,2% (8%), на третьем – экс-премьер, глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис с 5,4% голосов (в октябре 5,6%).
Далее идет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - 4,4% (столько же в октябре), 5 и 6 места разделяют почетный председатель соцдемов Витянис-Повилас Андрюкайтис и депутат Ремигиюс Жемайтайтис - 3,4% (в октябре за Андрюкайтиса голосовали 3,5%, за Жемайтайтиса – 3,6%).
Седьмое место и 3% голосов (столько же в октябре) было у спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен, 3,1% (в октябре 2,1%) – у лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса.
На девятом месте – экс-премьер, депутат Альгирдас Буткявичюс - 2,8% (в октябре 2,5%), на десятом – депутат Аурелиюс Верига - 2,1% (в октябре 2,9%).
Рейтинг Шимоните как лучшего премьера последовательно снижается с лета этого года: в июне лучшим кандидатом на этот пост ее считали 22,6% участников опроса, в июле – 11%, в сентябре – 10,9%, в октябре – 8%, в ноябре – 7,2%.
Жителей также просили оценить работу правительства.
Почти в три раза больше респондентов оценили работу правительства отрицательно или скорее отрицательно, чем положительно или скорее положительно.
По данным опроса, отрицательно или скорее отрицательно работу правительства оценили 67,8% (в октябре 65,8%), положительно или скорее положительно – 23,5% (в октябре 24,4%) респондентов.
8,7% (в октябре 9,8%) участников опроса сказали, что не знают, как оценить работу правительства или не ответили на вопрос.