Новейшие рейтинги: две партии и премьера ждут невеселые новости

Другие партии набрали меньше 2% голосов, в их числе и Партия труда.

По данным опроса, 5% барьер не пройдет демократический союз "Во имя Литвы" с 4% голосов (в октябре 5,5%). Это самый низкий рейтинг партии с момента ее формирования.

Первое место рейтинга заняли социал-демократы, за них голосовать планировали 13,8% респондентов (в октябре 15,5%).

У участников опроса спрашивали, за какую партию или политическое движение они голосовали бы, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье.

15,9% участников опроса сказали, что не участвовали бы в выборах (в октябре 13,6%), 21% не знал за кого голосовать (в октябре 22%).

Респондентам также задавали вопрос, кто из политиков лучше всего подходит на пост премьер-министра страны.

Первое место в этом рейтинге досталось лидеру социал-демократов Вилии Блинкявичюте - 8,4% (в октябре 8,2%).

На втором месте – нынешний премьер консерватор Ингрида Шимоните - 7,2% (8%), на третьем – экс-премьер, глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис с 5,4% голосов (в октябре 5,6%).

Далее идет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - 4,4% (столько же в октябре), 5 и 6 места разделяют почетный председатель соцдемов Витянис-Повилас Андрюкайтис и депутат Ремигиюс Жемайтайтис - 3,4% (в октябре за Андрюкайтиса голосовали 3,5%, за Жемайтайтиса – 3,6%).

Седьмое место и 3% голосов (столько же в октябре) было у спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен, 3,1% (в октябре 2,1%) – у лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса.