2025.04.01 12:31

Новейшие кадры с полигона в Пабраде: наблюдается движение техники

 
ru.DELFI.lt

31 марта утром сообщалось, что после шестидневной операции из болота на полигоне в Пабраде удалось вытащить гусеничную бронемашину М88. Вечером того же дня стало известно, что найдены тела троих из четырех пропавших американских военных. Продолжаются поиски четвертого. Во вторник фотограф Delfi зафиксировал на полигоне передвижение военной и спасательной техники.

Между тем идет подготовка к вывозу вытащенной из болота бронемашины M88.

Литовская армия указала СМИ, что не располагает информацией о том, куда ее повезут.

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