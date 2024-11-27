Новейшие данные о расследовании крушения самолета: склоняются к технической версии

„Склоняются к технической версии. Время многое покажет, но нет такого, что появятся какие-то данные, на основе которых переквалифицируют расследование“, – сказал Виткаускас.

По его словам, к этой версии склоняются, анализируя технические данные. Беседа с пострадавшими членами экипажа была, но, по словам собеседника, там были „лишь некоторые уточнения“.

Министр обороны Лауринас Кащюнас заверил, что пока нет данных, что крушение было актом саботажа.

„Сейчас проводят анализ, не надейтесь на быстрые ответы, но все, что у нас сейчас есть, что мы знаем, не дает информации о каком-то саботаже“, – сказал он.