2024.11.27 12:13

Новейшие данные о расследовании крушения самолета: склоняются к технической версии

 
ELTA
Даля Пликуне
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Nukritusio DHL lėktuvo katastrofos vieta
Nukritusio DHL lėktuvo katastrofos vieta
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В расследовании крушения грузового самолета в Вильнюсе „склоняются к технической версии“, сказал глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, после посещения заседания парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО).

„Склоняются к технической версии. Время многое покажет, но нет такого, что появятся какие-то данные, на основе которых переквалифицируют расследование“, – сказал Виткаускас.

По его словам, к этой версии склоняются, анализируя технические данные. Беседа с пострадавшими членами экипажа была, но, по словам собеседника, там были „лишь некоторые уточнения“.

Vilmantas Vitkauskas

Министр обороны Лауринас Кащюнас заверил, что пока нет данных, что крушение было актом саботажа.

„Сейчас проводят анализ, не надейтесь на быстрые ответы, но все, что у нас сейчас есть, что мы знаем, не дает информации о каком-то саботаже“, – сказал он.

Krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas susitiko su Ukrainos gynybos ministru R. Umerovu

„Визуально и анализ показали, что никакого внешнего воздействия во время посадки не было. Что могло случиться внутри, покажет анализ бортовых самописцев. Первые беседы с выжившими пилотами показали, что у них не было ничего, что вызвало бы беспокойство, не было дыма, какого-то хаоса, запаха, ничего. Таких данных нет. Версия сигналов GPS маловероятна, ведь проведен предварительный анализ. Конечно, никто не может исключить, но пока таких аргументов нет“, – сказал Кащюнас.

В среду международная команда экспертов находится на месте происшествия в Вильнюсе.

„Эксперты из трех стран вместе с нашими экспертами осмотрят обломки самолета“, – сказал Виткаускас.

По его словам, позже обломки перевезут в ангар, где их осмотрят, данные сравнят с результатами записей бортовых самописцев.

Сообщалось, что „черные ящики“ были найдены 26 ноября, в 11.30 ч. В среду их увезут в специализированную лабораторию в одну из стран Европы.

„Когда будут данные, сможем их анализировать, смотреть, что вызвало аварию“, – сказал Виктаускас, заметив, что расшифровка данных может занять около месяца

Виткаускас сказал, что уже общались с членами экипажа.

„Это вчера подтвердила и полиция. Но о медицинской ситуации я ничего говорить не хочу, это непубличная информация, близкие пострадавших не хотят, чтобы ее разглашали“, – заметил он.

Giedrimas Jeglinskas

Председатель ПКНБО Гедримас Еглинскас сказал, что на встрече не узнал ничего нового, чего бы уже не слышал прежде. Он согласился с необходимостью укрепления разведки.

Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе упал и разбился грузовой самолет. На борту было четверо членов экипажа. Погиб один пилот - 48-летний гражданин Испании. Самолет упал во двор жилого дома. Жители не пострадали.

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