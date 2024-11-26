Новейшая информация о крушении самолета: прибыли немецкие специалисты, ждут испанцев и американцев

„Спокойное, последовательное расследование и сопоставление данных, которые мы собрали на месте происшествия и тех, которые получили раньше. Важно, что специалисты, эксперты, которые приезжают из других стран, будут делать свою работу, мы увидим те результаты, которые отвечают фактической информации“, – сказал Виткаускас.
Он поблагодарил службы за быструю реакцию, ликвидацию пожара. В операции участвовал и военный вертолет.
Представитель Минюста Лауринас Науёкайтис сказал, что во вторник проводят приоритетные работы на месте происшествия – сканируют и фотографируют место.
„Хочу информировать, что к нашей команде уже присоединились немецкие специалисты, а испанцы и американцы прибудут сегодня“, – сказал он.
Науёкайтис подчеркнул, что расследование безопасности не зависит от других расследований, например, расследования, проводимого правоохраной.
„Однако улики общие для всех расследований. Поэтому мы сотрудничаем в сборе информации, улик. Когда начинают расследование, улики собирают, руководствуясь регламентирующими процесс законами <...>. В данном случае порядок более сложный, это занимает какое-то время.
Кроме того, надо оценить, что это место крушения коммерческого самолета, оно большое по территории, обломки рассеяны, для расследования надо много времени и людей“, – сказал представитель Минюста.
Он сказал, что такому расследованию мешает короткое светлое время суток, поэтому долго работать не получается, мешают плохие погодные условия, например, дождь или снег.
Науёкайтис сказал, что и свидетелей опрашивают отдельно от правоохраны.
„Когда люди разговаривают с нами, они могут свидетельствовать против себя, поскольку знают, что за это их не накажут. Мы также не можем предавать контакты свидетелей и их показания правоохране, поскольку, как я упоминал, люди могут давать показания против себя. Однако я хочу информировать, что если в ходе расследования безопасности мы устанавливаем случай незаконного вмешательства в деятельность авиации, об этом мы обязаны информировать правоохрану“, – заметил он.
На вопрос, есть ли признаки того, кто крушение могло быть результатом саботажа, он ответил, что пока таких признаков нет. Однако такая версия есть в числе других.
„Да, если мы найдем доказательства, передадим правоохране и, конечно, информируем общество. Но пока нет никаких признаков этого“, – сказал Науёкайтис.
Генкомиссар полиции Арунас Паулаускас сказал, что в понедельник вечером было решено передать расследование Литовскому бюро криминальной полиции. Расследование курирует Генпрокуратура.
„Расследование продолжается, сейчас осматривают место происшествия“, – сказал он.
„Место происшествия сканируют с помощью 3D-сканера, сделано „окно“ для дронов, с помощью которых точно зафиксируют все место происшествия. Это уже делают“, – сказал Паулаускас.
Осмотр места происшествия займет еще три дня, только после этого увезут обломки самолета. Паулаускас сказал, что пока еще не найден ангар для их хранения.
„В будущем обломки будут осматривать и исследовать“, – заметил он.
Паулаускас обратился к людям, которые сняли на видео крушение самолета – он просил прислать видео в полицию через портал e.policijа.
На вопрос, почему через 4 часа после крушения по территории ходили посторонние, он сказал, что территория не была огорожена, поэтому на нее было легко попасть.
Сейчас территорию охраняют круглосуточно.
„Надо признать, крушение произошло в темное время суток, территория большая, сразу огородить ее физически было невозможно. Полицейских было много. Видимо, если бы не полиция, посторонних было бы еще больше, ведь любопытные люди есть. Я не исключаю, что отдельные случайные прохожие <...> точно могли подойти ближе, сделать фото, видео и т.д. Когда рассвело, появилась возможность огородить весь периметр, это сразу же сделали, сейчас посторонние попасть туда не могут, объект охраняется и днем, и ночью“, – сказал Паулаускас.
Прокурор Генпрокуратуры Артурас Урбялис отметил, что в понедельник опросили не меньше 19 очевидцев и полицейских, которые первыми оказались на месте происшествия.
„Пользуясь случаем, могу сказать, что практика показывает - при работе на месте происшествия возможны человеческие ошибки, что-то пропускают, не замечают. Поэтому не надо делать из этого сенсацию. Если когда-то кто-то найдет что-то, что связано с происшествием, просьба звонить в полицию и сообщить о находке, передать ее. Конечно, передать полиции, а не журналистам“, – сказал прокурор.
Он сказал, что пока нет информации о том, что могло стать причиной сбоя связи.
Урбялис дал понять, что нет оснований начинать расследование саботажа или терроризма, но если они появятся, то расследование начнут.
На вопрос, расследуют ли версию сбоя связи или системы коммуникации в Вильнюсском аэропорту, он ответил „да“.
После крушения над Вильнюсом стал летать специальный самолет-лаборатория, который настраивает навигационные системы аэропорта.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что жители, проживавшие рядом с местом крушения, были переведены в гостиницу (13 человек), им предоставили помощь – горячую еду, продукты.
В ближайшее время им предоставят социальное жилье.
„Мы понимаем, что часть дома разрушена, придется восстанавливать и т.д. Наши люди работают. В случае таких происшествий полагаются социальные выплаты, сегодня соберем информацию о доходах, об имуществе и посчитаем, кому сколько полагается“, – сказал мэр.
В среду появятся первые данные о загрязнении окружающей среды.
По словам мэра, эксперты оценят состояние поврежденного дома. Это сделают, когда это будет возможно. Мэр заметил, что визуально видно, что повреждена половина дома, в доме отключены все коммуникации.
Пришлось разрушить одну стену дома, чтобы обезопасить пожарных-спасателей.
По сведениям мэра, дом не был застрахован.
Что касается возмещения ущерба, то переговоры ведутся как с авиакомпанией, так и с компанией DHL.
Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, рядом с аэропортом, потерпел крушение самолет Boeing 737 компании SWIFT Air.
В результате крушения погиб один пилот (48-летний гражданин Испании), пострадали еще 3 члена экипажа.