Новейшая информация о крушении самолета: прибыли немецкие специалисты, ждут испанцев и американцев

„Когда люди разговаривают с нами, они могут свидетельствовать против себя, поскольку знают, что за это их не накажут. Мы также не можем предавать контакты свидетелей и их показания правоохране, поскольку, как я упоминал, люди могут давать показания против себя. Однако я хочу информировать, что если в ходе расследования безопасности мы устанавливаем случай незаконного вмешательства в деятельность авиации, об этом мы обязаны информировать правоохрану“, – заметил он.