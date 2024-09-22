Новая власть – новые налоги: что партии готовят жителям

Delfi общался с представителями основных партий и интересовался, нужна ли Литве налоговая реформа. Если не - то почему?
Большинство партий высказалось за налоговую реформу или изменение отдельных налогов. Некоторые политики говорят и о том, что готовы отталкиваться от реформы, предложенной нынешними властями, но намерены ее править.
Соцдемы – за налоговую реформу
Delfi обюался с представителем социал-демократов Литвы Гинтаутасом Палуцкасом, который сказал, что не может конкретно назвать, какие налоги надо менять, по мнению партии, но представил вехи. Иное налогообложение доходов из разных источников (включая доходы за счет индивидуальной деятельности), упразднение исключений в оплате обязательного налога на здравоохранение для определенных форм деятельности.
Палуцкас считает, что налоговая реформа в Литве – неизбежна.
„Она неизбежна, если мы не хотим столкнуться с фискальными ограничениями в недалеком будущем.
Обязательства по осуществлению налоговой реформы брали на себя два правительства, Еврокомиссия не сделает нам никаких поблажек, просто будет удержано финансирование. Это сотни миллионов евро, заметил политик.
Значит ли это, что соцдемы, если придут к власти, будут править реформу нынешних правящих и попытаются ее принять?
Палуцкас ответил: „Да“.
„Мы считаем, что можем сделать лучше, честнее и аккуратнее“, – сказал он.
Либералы – за поправки
По словам представителя Движения либералов Эугениюса Гентвиласа, в сфере налогов есть, что править, но практика показывает, что можно жить и без коррекций.
„Нынешняя ситуация показала, что можно жить и без смены налогов. То же самое было и в 2012 г, когда появилось правительство А.Буткявичюса, победив под лозунгом „упраздним ночную реформу Кубилюса“, и ничего не сделало. Жить можно, как мы видим, экономика растет.
Но, конечно, есть над чем работать“, - сказал он.
СО-ХДЛ – за реформу
Налоговая реформа нужна и давно (8-12 лет назад), когда международные организации стали указывать на систематические проблемы. Об этом сказал Delfi представитель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Миндаугас Линге.
Он назвал и систематические проблемы – небольшое перераспределение, неравномерное налогообложение, высокий уровень относительной бедности и неравенство доходов. Линге напомнил, что консерваторы предложили реформу, которая помогла бы решить эти проблемы.
Демократы – за реформу
По мнению лидера демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса, налоговая система Литвы порочна и социально несправедлива. Она нуждается в реформе. Политик сказал, что партия выступает за большую прогрессивность, за снижение „тени“, за льготный НДС на некоторые продукты. По его словам, надо также решать вопрос налога на недвижимость.
„Заря Немана“ – против реформы сейчас, но кое-что править хотела бы
Реформа не нужна, как минимум два года налоги менять не надо, сказал Delfi лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис. Политик критикует некоторые налоговые принципы.
„Дав года налоги не надо ни повышать, ни менять. В Литве на государственном уровне существует больше 40 льгот, отдельные льготы вводит муниципалитет. Вот тут надо идентифицировать, какую пользу Литве каждая льгота приносит“, - сказал он.
„Крестьяне“ – за отдельные правки
Delfi говорил с представителем Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюсом Веригой, который сказал, что реформа всей системы не нужна, но нужны изменения в отдельных сферах.
„Мы за последовательный пересмотр разных налогов. Мы считаем, что это необходимо“, – сказал политик.
Он убежден, что в Литве надо повышать цены на алкоголь и сигареты, а цены на необходимые продукты питания - снижать.
Кроме того, „крестьяне“ предлагают снижать налоги многодетным семьям., чтобы повышать рождаемость.
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