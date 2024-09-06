Новая реальность Ryanair удивила: хорошего вам полета среди куч мусора, крошек и на липких креслах

„Добрый день, хорошего вам полета“, – пожелал в среду стюард, приветствуя пассажиров на борту самолета Raynair. Однако настроение пассажиров вскоре омрачило состояние салона.
Журналист дошел до своего места в шестом ряду и ахнул. Его ждала новая реальность – перед рейсом стюарды перестали убирать в самолете. Каждый раз теперь пассажиру могут столкнуться с сюрпризом, все зависит от того, кто летел на вашем месте до вас.
Журналиста ждал неприятный сюрприз: крошки, бумажки, полиэтиленовая пленка, липкое кресло. Такого он не видел ни в Индии, ни в Кении, ни в Колумбии, ни в Бразилии, ни в Танзании, ни в Малайзии. .
Казалось, что никто в салоне не убирал. Выяснилось, что так и было. Оказывается, стюарды не обязаны выполнять такую работу.
Когда журналист попросил привести его место в порядок, стюард принес бумажные полотенца и просто смахнул всю грязь с кресла на пол.
„Пожалуйста, сейчас будет лучше“, – сказал он и пожелал счастливого пути.
Жаль, но липкая масса не счистилась после такой процедуры. „Это не моя работа, я должен принимать пассажиров“, – сказал стюард.
К счастью, у журналиста были влажные салфетки, ими он почистил кресло и смог в нем устроиться.
Журналист поделился этим опытом в социальной сети и написал: „Самолет Ryanair готовый к рейсу Лутон–Вильнюс. Наши семейные места. Поздравляю компанию с достижением особого уровня. Отличная работа стюардов“.
Вскоре ему в мессенджер написал представитель Ryanair. А одна девушка в Instagram рассказала о работе в Ryanair:
„Ориюс, я там работаю. Это политика компании, а не работа стюардов. Времени на уборку нет, поскольку через 25 минут самолет вылетает с новыми пассажирами на борту. А если и захочешь прибраться, то не найдешь средств для этого. У нас ничего нет, кроме обычных салфеток. Стюарды не виноваты, хотя все шишки на нас. Салон чистят специальные команды после всех рейсов - вечером или ночью“.
„Это новая реальность, просьба смириться или не летать на самолетах этой авиакомпании. Это экономия. Мы уже не убираем в салоне, сами пассажиры приводят свое место в порядок. Мы только собираем мусор перед посадкой“, – писал другой работник Ryanair.
Журналист рекомендует будущим пассажирам этой авиакомпании брать с собой на борт мусорный пакет и влажные салфетки, губку и чистящее средство. Кроме того, важно как можно скорее попасть в салон, чтобы успеть привести свое место в порядок.