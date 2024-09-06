Новая реальность Ryanair удивила: хорошего вам полета среди куч мусора, крошек и на липких креслах

„Ориюс, я там работаю. Это политика компании, а не работа стюардов. Времени на уборку нет, поскольку через 25 минут самолет вылетает с новыми пассажирами на борту. А если и захочешь прибраться, то не найдешь средств для этого. У нас ничего нет, кроме обычных салфеток. Стюарды не виноваты, хотя все шишки на нас. Салон чистят специальные команды после всех рейсов - вечером или ночью“.