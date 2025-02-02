Новая процедура сортировки пищевых отходов в Вильнюсе действует уже год

„Периодические исследования состава отходов показывают, что для тысяч жителей Вильнюса сортировка пищевых отходов уже стала повседневной привычкой, не требующей дополнительных усилий. Мы замечаем, что за год жители столицы стали все активнее сортировать пищевые отходы. В общей сложности было собрано более 2,8 тыс. тонн, что позволило отделить их от общего потока муниципальных отходов“, — говорит Эгле Бернотавичене, руководитель отдела по управлению отходами Департамента энергетики Администрации самоуправления Вильнюса.

Призывая горожан не останавливаться, специалисты напоминают, сколько пакетов может получить одно домохозяйство и где их забрать. Оранжевые пакеты продолжат раздавать бесплатно.

Э. Бернотавичене напоминает, что отделение пищевых отходов от общего потока бытового мусора позволяет повысить эффективность переработки, сохранить природные ресурсы, сократить количество отходов и использовать их повторно.

Сколько пакетов можно получить?

С 1 февраля жители Вильнюса могут бесплатно получить 5 рулонов оранжевых пакетов — этого хватит на год. Те, кто еще не начал сортировать пищевые отходы, также могут получить бесплатный контейнер-ведро.

Забрать пакеты и контейнеры может каждый житель Вильнюса (если он еще этого не сделал) — независимо от того, зарегистрирован он в столице или нет. При получении необходимо указать свой адрес проживания в Вильнюсе.

Где можно забрать пакеты?