Новая плата за электроэнергию: глава компании "Enefit" считает это выгодным условием для клиентов

На сайте компании "Enefit" можно увидеть раздел "Viso mėnesio mokestį" ("Плата за месяц") - 2 евро - для трех планов с фиксированной ценой и биржевого плана "Laisvas".

"Решение о введении новой платы было принято с учетом того, что такое ценообразование более приемлемо для тех, кто потребляет больше электроэнергии - после введения ежемесячной платы в размере 2 евро стоимость за кВтч была снижена. Мы считаем, что это выгодно для всех сторон, и в первую очередь для самого клиента", - прокомментировал глава Enefit Витянис Коризна.

Он поясняет, что фиксированная часть платы, то есть 2 евро, распределяется на большее количество киловатт-часов.

"Все планы имеют фиксированную ежемесячную плату в размере 2 евро для новых клиентов. Те, кто продлевает или меняет контракты, также могут выбрать такой план", — сказал представитель компании.

На вопрос, не ослабит ли это конкурентоспособность компании, он ответил, что конкуренция остается очень активной, хотя на рынке присутствуют три поставщика.