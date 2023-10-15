Новая плата за электроэнергию: глава компании "Enefit" считает это выгодным условием для клиентов

На сайте компании "Enefit" можно увидеть раздел "Viso mėnesio mokestį" ("Плата за месяц") - 2 евро - для трех планов с фиксированной ценой и биржевого плана "Laisvas".
"Решение о введении новой платы было принято с учетом того, что такое ценообразование более приемлемо для тех, кто потребляет больше электроэнергии - после введения ежемесячной платы в размере 2 евро стоимость за кВтч была снижена. Мы считаем, что это выгодно для всех сторон, и в первую очередь для самого клиента", - прокомментировал глава Enefit Витянис Коризна.
Он поясняет, что фиксированная часть платы, то есть 2 евро, распределяется на большее количество киловатт-часов.
"Все планы имеют фиксированную ежемесячную плату в размере 2 евро для новых клиентов. Те, кто продлевает или меняет контракты, также могут выбрать такой план", — сказал представитель компании.
На вопрос, не ослабит ли это конкурентоспособность компании, он ответил, что конкуренция остается очень активной, хотя на рынке присутствуют три поставщика.
"Большее количество независимых участников поставок на рынке было бы выгодно для потребителей - как за счет скорости внедрения инноваций и более широкого ассортимента продукции электроснабжения, так и за счет ценообразования или внедрения новых продуктов", - сказал В. Коризна.
Литовское энергетическое агентство (LEA) объяснило, как теперь можно сравнивать планы поставщиков после изменения цен "Enefit".
"При ценах, установленных "Enefit", для точного сравнения тарифов, предлагаемых независимыми поставщиками, следует также учитывать плату в размере 2 евро в месяц, то есть к этим 2 евро следует добавить тариф за 1 кВтч, указанный на сайте поставщика, разделить на фактическое или прогнозируемое потребление электроэнергии в месяц, то есть сделать дополнительные расчеты", - говорит представитель LEA.
Агентство также оценило позицию "Enefit" о том, что такие цены более приемлемы для тех, кто потребляет больше электроэнергии.
"Можно отметить, что до нового тарифного плана с нефиксированной ценой (план "Laisvas" ("Свободный") наценка поставщика составляла 1,85 цента/кВтч, а после этого – 1,6 цента/кВтч, не считая платы в 2 евро/мес. В случае большого потребления электроэнергии (например, 800 кВтч/мес) новые цены, безусловно, будут означать более низкие тарифы", — поясняет агентство.
На данный момент фиксированную цену потребителям на периоды 6, 8 и 9 месяцев предлагают – "Enefit", "Ignitis" и "Elektrum Lietuva".