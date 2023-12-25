Новая памятная доска в Вильнюсе будет посвящена литовской разведчице "панночке с лисой"

"Еще одно хорошее решение принято комиссией исторической памяти. Мы договорились, что в городе появится памятный знак, посвященный Марцеле Кубилюте, легенде литовской разведки. Горсовет уже одобрил и текст, который появится на памятной доске", – сообщила в социальных сетях Ева Дирмайте, член Вильнюсского горсовета.
Памятная доска появится на здании по адресу ул. Аушрос Варту, 12, где, по имеющимся данным, жила Марцеле. Памятная доска, по словам пресс-секретаря муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса появится в конце января, 2024 года.
Рисунок, изображающий панночку Лису уже сейчас можно увидеть на стене на столичной ул. Лабдарю.
Марцеле Кубилюте родилась в 1898 году. Она изучала историю в университете им. Витаутаса Великого. В межвоенной Литве молодая женщина работала в литовской разведке, была активным общественным деятелем. В 1919 году она передала в Каунас секретные польские документы, в которых были планы польской военной организации по организации восстания в Вильнюсе. Благодаря Марцеле удалось подавить бунт.
Панночка Лиса заботилась о попавших в плен литовских военных, а во время нацистской оккупации спасала евреев. По решению НКВД она была сослана в Тюмень, откуда вернулась в 1949 года. Она ушла из жизни в 1963 году, похоронена на кладбище Расу.
Кубилюте была награждена рядом государственных наград: Крестом ордена Витиса 2 степени (1928), Орденом Гедиминаса 4 степени (1928) и 3 степени (1938), Орденом Витаутаса 5 степени (1930). Посмертно была награждена Крестом ордена за спасение (2020 год).