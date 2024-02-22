Новая инициатива в Вильнюсе: жителей, живущих дальше от центра столицы, будет объезжать библиобус

"Библиобус – исключительный подарок для вильнюсцев. Мы хотим создать уютное пространство для общественных собраний, где каждый будет чувствовать себя желанным гостем. Мы надеемся, что библиобус станет неотъемлемой частью досуга вильнюсцев", - цитируется в пресс-релизе директор Центральной библиотеки Вильнюсского городского самоуправления Рима Гражене.

Сообщается, что фонд библиобуса будет состоять из около 900 книг художественной и нехудожественной литературы на литовском и иностранных языках, головоломок и игр для детей и взрослых. В библиобусе будет доступен бесплатный беспроводной доступ в интернет, будут предоставлены услуги печати и ксерокопирования документов. Одновременно здесь могут разместиться до 10 посетителей. Для людей с ограниченными возможностями передвижения оборудован подъемник.