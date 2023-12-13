Новая информация в деле о застреленной полицейским женщине: по этому адресу полицию и врачей вызывали не раз

Порталу Delfi удалось узнать, что в первый раз по номеру 112 сын женщины позвонил 12 декабря в 12.23 ч. Мужчина сказал, что о тяжелом состоянии матери ему сообщили с ее работы. Сам он во время звонка находился на работе.

Он сказал, что в Вильнюсском районе, в деревне Барашкос, у его матери начались проблемы со здоровьем, она ведет себя неадекватно и очень агрессивно. Мужчина сказал, что она страдает психическим заболеванием, поэтому важно, чтобы приехали не только врачи, но и полиция. Врачи прибыли в указанное место раньше полиции. Женщина атаковала их полчаса до приезда полиции

В 14.17 ч. поступило сообщение диспетчера скорой помощи, который сообщил, что агрессивная женщина (1972 г.р.), вооруженная лопатой, напала на врачей скорой. Женщина лопатой побила весь автомобиль скорой и покушалась на жизнь самих медиков – била их той же лопатой.