Новая информация в деле о застреленной полицейским женщине: по этому адресу полицию и врачей вызывали не раз

Порталу Delfi удалось узнать, что в первый раз по номеру 112 сын женщины позвонил 12 декабря в 12.23 ч. Мужчина сказал, что о тяжелом состоянии матери ему сообщили с ее работы. Сам он во время звонка находился на работе.
Он сказал, что в Вильнюсском районе, в деревне Барашкос, у его матери начались проблемы со здоровьем, она ведет себя неадекватно и очень агрессивно. Мужчина сказал, что она страдает психическим заболеванием, поэтому важно, чтобы приехали не только врачи, но и полиция. Врачи прибыли в указанное место раньше полиции. Женщина атаковала их полчаса до приезда полиции
В 14.17 ч. поступило сообщение диспетчера скорой помощи, который сообщил, что агрессивная женщина (1972 г.р.), вооруженная лопатой, напала на врачей скорой. Женщина лопатой побила весь автомобиль скорой и покушалась на жизнь самих медиков – била их той же лопатой.
По данным полиции, в 14.49 ч. сама агрессивная женщина позвонила в полицию и заявила, что ее дом окружила ненастоящая полиция. Она сказала, что нужна настоящая полиция, потому что ее хотят убить.
Когда приехала полиция, женщина пришла в неистовство, схватила нож и бросилась на полицейских.
По предварительным данным, полицейские применили весь возможный арсенал спецсредств, чтобы ее остановить и успокоить: слезоточивый газ, электрошокер Taser (4 раза), но женщина никак на это не реагировала.
Delfi удалось узнать, что полиция применила и телескопическую дубинку – ею ударили женщину по руке, в которой был нож, но она нож не выронила.
Поскольку жизни коллеги угрожала опасность (пациентка бежала к ней с ножом в руках), полицейский применил служебное оружие. По данным полиции, было сделано 5 выстрелов, один стал смертельным. Женщина скончалась на месте происшествия.
По предварительным данным, полицейский сначала стрелял по ногам, женщина упала, но потом встала и с ножом бросилась на полицейского. Тогда полицейский стрелял в руки, но и это женщину не остановило.
После этого полицейский еще раз прицелился в руку женщины, но попал в живот.
Департамент полиции информировал, что женщина лопатой ранила фельдшера (1988 г.р.), ему назначено амбулаторное лечение и побила автомобиль скорой.
Во время попытки остановить женщину пострадал полицейский (2000 г.р.), после оказания первой помощи, ему назначено амбулаторное лечение.
Застреливший женщину полицейский (1990 г.р.) стрелял из служебного оружия Glock 19.
Сообщается, что этот полицейский работает в полиции почти 10 лет.
Полиция начала расследование по факту убийства и злоупотребления.
Стражу порядка обвинения пока не предъявлены, однако, когда это сделают, суд будет решать назначение меры пресечения. Подчеркивают, что ведется и служебная проверка.
Полицейский не отстранен от службы.
Выяснилось, что покойная не один год болела серьезным психическим, принимала сильнодействующие препараты.
Сообщается, что не раз ее госпитализировали и держали в психиатрической лечебнице.
По предварительным данным, в июле 2022 года к ней приезжали врачи и полиция. В тот раз помощь вызвал ее сын. Он сказал, что мать больна, она стала агрессивной, поэтому нужна помощь.
В июле 2021 года сын также просил о помощи из-за агрессивного поведения матери. В тот раз вооруженная топором женщина громила дом и представляла опасность для себя и окружающих. Сообщалось, что женщина, которая пила сильнодействующие лекарства, выпила алкоголь и у нее начались галлюцинации. Тогда никто не пострадал, женщину задержали и увезли в больницу.