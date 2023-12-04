Новая бесплатная услуга в Антакальнисской поликлинике: после операции пациенты могут вечером вернуться домой

"Это патология, при которой слабое место или дефект брюшной стенки выталкивает содержимое за пределы брюшной полости из-за давления внутри брюшной полости. В силу анатомических различий мужчины страдают этой патологией примерно в 10 раз чаще, чем женщины. По статистике, почти у каждого третьего мужчины в течение жизни диагностируется паховая грыжа", — говорит хирург Пильвялис.

"Антакальнисская поликлиника расширяет спектр своих услуг. В этом году мы делаем акцент на услугах дневной хирургии, так как эти услуги особенно необходимы жителям Вильнюса и окрестностей. Мы рады, что в недавно созданном отделении дневной хирургии работают опытные хирурги — Альгирдас Пильвелис, Гинтаутас Олека, Мантас Друнгилас, а также появилось новое оборудование для проведения лапароскопических операций", — говорит руководитель поликлиники Эвальдас Навицкас.

Симптомами паховой грыжи обычно являются образование, шишка в паху или даже мошонке, которая вызывает дискомфорт, отек и боль. Пильвялис говорит, что эти симптомы нельзя игнорировать, и призывает вас как можно скорее обратиться к семейному врачу или хирургу. Это может предотвратить серьезные осложнения в будущем.

Лапароскопическая хирургия паховой грыжи — удобно и доступно



Заведующий отделением дневной хирургии Пильвялис объясняет, что существует два вида плановой хирургии паховой грыжи: открытая и лапароскопическая, при которой видеокамера и инструменты вводятся в оперируемую область через три небольших разреза длиной всего 0,5-1,5 см, а также используются высокотехнологичные, анатомической формы, частично резорбируемые (рассасывающиеся) медицинские сетчатые протезы.