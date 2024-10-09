Новая афера мошенников в интернете: по низким ценам предлагают одежду Zara

В Facebook создан профиль „продажа фирменной одежды“ сказано, что этот сезон у Zara был плохим, поэтому на складе осталось много непроданной одежды. Поэтому магазин продает одежду ящиками по несколько евро.
В профиле много сообщений „из Литвы“, в которых люди сообщают, что уже получили заказ, есть комментарии с фотографиями. На первый взгляд, этот профиль достоин доверия.
Однако сомнение вызывает один момент - сообщения из Литвы оставлены иностранцами, а не литовцами. Кроме того, этот профиль Facebook был создан всего две недели назад, это неоригинальный профиль Zara.
Представитель группы Apranga Group Тадас Марчюкайтис подтвердил, что это фейк.
Представитель Baltimax, эксперт по кибербезопасности Лукас Апинис сказал: „Это старый метод хакеров, распространение фейковых реклам. По профилю можно оценить, когда он был создан и выяснить, не являются ли комментарии подделкой“.
Эксперт советует использует надежную антивирусную программу, а, увидев рекламу, не спешить с покупкой и включить критическое мышление, проверить, настоящий ли профиль.
Апинис рассказал, что делать, если вы уже передали мошенникам какие-то данные.
„Все зависит от того, какие данные переданы, если вы ввели подключения к э-банкингу, как можно скорее блокируйте банковскую карту и обратитесь в банк. Если другие данные, например, номер телефона, эл. почту и т.д., тогда надо оставаться бдительным, могут последовать звонки мошенников, смс-сообщения, эл. письма“, – предупредил эксперт.
Если человек поверил рекламе и ввел данные банковской карты, то еще можно вернуть деньги.
„Как можно скорее обратитесь в банк, а потом в полицию. Чем раньше это сделаете, тем больше вероятность вернуть деньги однако, если вы заметили, что прошло несколько часов с тех пор, как со счета пропали деньги,то вероятность их возвращения снизится“, – заметил Апинис.