Ночью в небе над Литвой можно увидеть северное сияние

"Зрелище может быть необычным, в небе над Литвой можно будет увидеть северное сияние. Есть лишь одно, но… Пик будет достигнут в субботу утром/днем. Уже будет светло, поэтому самое интересное мы, наверное, не увидим. Время года неподходящее. Дни длинные, а астрономических ночей почти не осталось. (...) Но не надо терять надежды и будем готовить фотоаппараты. В ночь на субботу, особенно с 1:00 до 3:30 ч. и в ночь на воскресенье стоит быть подальше от города и наблюдать за ночным небом, за его северной частью. Прогноз, как и везде, не бывает на 100 процентов точным. Иногда магнитная буря приходит раньше, чем прогнозируют", – сообщают специалисты.