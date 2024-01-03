Ночью в горевшем в столице многоквартирном доме пожарные-спасатели обнаружили тело ребенка

 
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Tragiškas gaisras daugiabutyje Vilniuje: rastas suaugusio žmogaus kūnas
Tragiškas gaisras daugiabutyje Vilniuje: rastas suaugusio žmogaus kūnas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Во вторник в Вильнюсе, в районе Виршулишкес, после взрыва загорелся многоквартирный дом. В больницу были доставлены 4 пострадавших. Тело погибшего в доме ребенка пожарные-спасатели обнаружили только в среду утром.

О том, что в доме остался ребенок, пожарным-спасателям сообщила его мать. Она умоляла спасти ее мальчика. Саму женщину увезли в больницу. Сестра мальчика в социальной сети оставила запись, в которой рассказала об обстоятельствах происшествия.

"Взрывной волной разрушило стену в комнате моей мамы. На кровати лежал мой семилетний брат. Во время взрыва стана упала на моего брата и зажала его, мама пыталась вытащить его, но не смогла. Он только повторял: - Мамочка, помоги, мне больно".

Женщину и еще троих пострадавших врачи увезли в больницу. До ребенка пожарные-спасатели добраться не могли, были опасения, что дом может рухнуть. К сожалению, мальчик погиб.

"Во время осмотра здания извне в 4.17 ч. замечено тело ребенка. В 7.12 ч. сообщили о ликвидации огня", – информировала представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

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